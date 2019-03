Congresistas coinciden en la destitución de Chávarry

Destituir a Pedro Chávarry de su actual cargo como fiscal supremo es el principal desafío de quienes lo investigan por sus presuntos nexos con una red de corrupción que involucra al Ministerio Público, Poder Judicial y ciertas fuerzas políticas. Por ello, desde el Congreso de la República, son cada vez más las voces que exigen el desafuero del exfiscal de la Nación.

Y es que desde su posición, Chávarry todavía tiene un alto grado de injerencia en las decisiones del Ministerio Público, que precisamente se encarga de investigarlo. De ahí la importancia de las denuncias constitucionales presentadas en el Congreso. La última de ellas entregada esta semana por el Frente Amplio (FA).

"Nuestra bancada está decidida a seguir peleando contra la corrupción. Es necesario que se destituya a Chávarry, solo así se va a poder garantizar una correcta investigación", señaló el vocero del FA, Humberto Morales.

Recalcó que mientras el extitular del Ministerio Público siga siendo fiscal supremo, continuará interfiriendo, como lo habría hecho al ordenar el ingreso a una oficina lacrada y el retiro de evidencia, que es uno de los fundamentos de la denuncia del FA.

Debatirán denuncia

Ayer por la mañana, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), anunció que este martes se realizará una sesión extraordinaria en la que no solo debatirán si se admite esta denuncia, sino que se nombrará al delegado que verá las otras cuatro denuncias contra Chávarry aprobadas anteriormente.

Al respecto, el congresista de Alianza Para el Progreso (APP), César Vásquez, quien además integra la Subcomisión, dijo que su bancada apoyará la denuncia presentada por el Frente Amplio. "Con esto, el Congreso tiene la gran oportunidad de lavarse la cara. En especial Fuerza Popular y el Apra que han blindado a Chávarry todo este tiempo", señaló.

Asimismo, refirió que no existe razón para que la denuncia no sea aprobada y, de ser así, se sumaría a las cuatro que se encuentran en curso. "Como dice el dicho 'no hay quinto malo', y esperamos que esta quinta denuncia sea la definitiva", acotó.

Por su parte, el congresista Yonhy Lescano también anunció que Acción Popular apoyará la iniciativa del FA. "Todas las denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry las hemos apoyado. Inclusive, hemos dicho varios parlamentarios de la Comisión de Ética que se tiene que acusar a César Segura porque está retrasando los procesos que deben verse con anticipación”, precisó a Ideeleradio.

Finalmente, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, también expresó la posición de su bancada. "Que la investigación se haga como corresponde, como dicta el reglamento, esa es nuestra posición. Acá no se está blindando a nadie y si alguien tiene que responder, será a título personal", declaró a La República.

Destitución y suspensión por 10 años

- De prosperar las denuncias constitucionales contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, este no solo perdería la inmunidad que le da la Constitución, sino que podría ser destituido y suspendido de ejercer un cargo público por diez años. Así lo explicó el constitucionalista Luciano López.

- "Mientras no se instale la Junta Nacional de Justicia, estamos en manos del Congreso, en el sentido de que ellos, con el procedimiento de acusación constitucional, son los únicos que podrían desaforarlo", apuntó López. De no mediar inconvenientes ni retrasos, todo el proceso tardaría unas tres semanas.