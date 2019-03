García y Barata: relaciones peligrosas

Aunque el expresidente Alan García negaba haber tenido tratos con Odebrecht relacionados a la conferencia que dio en Brasil, sus colaboradores han tenido que reconocer lo contrario. Su abogado, Erasmo Reyna, contó que fue el mismo Jorge Barata, entonces superintendente de Odebrecht, quien planteó la conferencia. Además, un correo del secretario de García, Ricardo Pinedo, evidencia coordinaciones con Barata para que se pague al líder aprista por aquella disertación.

La conferencia se dio el 25 de mayo del 2012 en Sao Paulo, diez meses después de que García dejó la presidencia de la República. En su mandato, Odebrecht había ganado importantes licitaciones como la del Metro de Lima. La Fiscalía investiga a funcionarios de este gobierno por depósitos sospechosos en la banca de Andorra.

En noviembre del 2017, Marcelo Odebrecht, expresidente de la compañía brasileña, declaró a fiscales peruanos que habían pagado a García por conferencias después de su mandato y que el detalle "lo sabe Barata".

Al despertarse las sospechas por la conferencia de mayo del 2012 en Sao Paulo con funcionarios de Odebrecht, el líder aprista negó que haya disertado para esta cuestionada corporación, sino para un gremio de industriales de esa ciudad brasileña.

"Di más de 30 conferencias en 10 países. Una en Brasil, para la Federación Industrial de Sao Paulo. (No Odebrecht). Todos los contratos, honorarios e impuestos pagados están publicados y han sido investigados por el Congreso y la Fiscalía", tuiteó entonces el exmandatario.

“Quien contrató los servicios del expresidente fue una federación de empresarios de Sao Paulo que agrupa a miles (…) pero Odebrecht no ha tenido nada que ver en la organización, ni en la firma del contrato”, alegó a su vez Reyna en la emisora Canal N.

Un año después, cuando IDL-Reporteros reveló que la conferencia había sido pagada con dinero de la Caja 2, que Odebrecht usaba para dar coimas, el defensor de García adujo que este desconoció siempre la participación de esa empresa. Argumentó que el líder aprista había sido contratado por el estudio del abogado brasileño José Américo Spinola.

"No había conocimiento de la relación porque aparentemente no existía entre este estudio y la empresa Odebrecht (...). Cuando se produce este trato y negociación y la contratación para la conferencia, el señor Spinola no tenía ningún vínculo con Odebrecht", dijo Reyna entonces en también en Canal N.

García recibió US$ 100 mil por su disertación, un honorario superior al de muchos conferencistas internacionales. Esta peculiaridad también despierta la sospecha de los fiscales.

Coordinación con Barata

Ahora, el abogado de García ha tenido que reconocer que fue el mismo Barata quien coordinaba la conferencia en cuestión.

“El trato inicial (fue) a través de Jorge Barata de Odebrecht, en mayo de 2012. No descontextualicemos, todo el tema de las irregularidades y pagos de sobornos se conoció a partir del año 2014, 2015”, dijo Reyna este jueves 28 en la emisora ATV.

Según el abogado, Barata hizo esa propuesta porque Odebrecht ocupaba la vicepresidencia de la Federación de Industriales de Sao Paulo. Añadió que el brasileño también pactó el pago a García por su discurso.

“En abril ya había un contrato verbal para la presencia de Alan García en la conferencia. Había tema, lugar, fecha y honorarios”, argumenta el defensor.

Además, un correo de Pinedo, secretario de García, evidencia la coordinación con Barata para que paguen al aprista. El 31 de mayo del 2012, envía los datos de la cuenta bancaria del exmandatario "con el fin de proceder con el depósito correspondiente a sus honorarios".

Reyna alega que este correo había estado extraviado. Ahora, de pronto fue hallado y ya está con los fiscales peruanos.

Contrato simulado y cuentas reales

El abogado brasileño José Américo Spinola, quien delató que Odebrecht pagó 100 mil dólares al expresidente Alan García por una conferencia en Sao Paulo, también ha revelado que Uruguay era centro de operaciones de la Banca Privada de Andorra (BPA), donde la constructora brasileña ha depositado presuntos sobornos a exfuncionarios del gobierno aprista.

Marcos Grillo, encargado de generar recursos para la Caja 2 de Odebrecht, declaró a los fiscales peruanos, la semana pasada, que el contrato por la conferencia de García de mayo del 2012 "fue simulado". Contó que Jorge Barata le ordenó realizar el pago y le pidió que no dijera que venía de Odebrecht. Por eso, buscó a Spinola para que la transferencia se haga vía su estudio jurídico.