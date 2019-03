Los pasos para aprobar acuerdo con Odebrecht

La aprobación judicial del acuerdo de beneficios y colaboración que suscribieron el Equipo Especial del Ministerio Público y la constructora Odebrecht podría tomar más de cuatro meses, según diversas fuentes judiciales consultadas por La República.

El fiscal José Domingo Pérez Gómez busca una aprobación urgente del documento de colaboración, pero la realidad muestra que eso no sería posible. “Este caso no será diferente de otros. Todos los fiscales buscan una aprobación rápida, urgente. Pero hay que revisar todo el proceso de corroboración y la legalidad de los beneficios. No se puede correr, no se debe correr”, señaló un funcionario judicial.

Paso uno

Pérez está abocado a poner a punto el expediente para la aprobación del acuerdo. El acta que firmaron la constructora Odebrecht y los cuatro exdirectivos de la empresa brasileña acogidos a la Ley de colaboración, el 15 de febrero en Sao Paulo, tiene 1.056 páginas.

Esto es solo el acta. El expediente completo podría pasar las cinco mil páginas. El fiscal debe agregar los interrogatorios de los colaboradores y otros testigos, disposiciones de investigación, medidas cautelares, formularios bancarios, registros telefónicos y pericias recabadas para corroborar cada uno de los hechos relatados.

Para el presente caso se trata de cinco colaboradores: la persona jurídica Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción y los cuatro exfuncionarios: Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes, Jorge Henrique Simões Barata, Antonio Carlos Nostre Junior y Renato Ribeiro Bartoletti.

Cuando el fiscal considere que el documento esté listo lo presentará al Poder Judicial. Ese será el primer paso de todo el proceso de aprobación. Lo que podría suceder la próxima semana. La autoridad judicial competente para la aprobación del acuerdo es la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Anticorrupción, de la Corte Superior Penal Nacional.

Paso dos

Una vez recibido el acuerdo y los documentos complementarios, conforme a ley, la jueza dispone de cinco días para realizar las primeras observaciones. Pero ese plazo es irreal. Es imposible revisar el acuerdo y sus adjuntos en tan poco tiempo.

Los jueces deben revisar que el acuerdo cumpla con lo que establecen el Decreto Legislativo 1301, el Decreto Supremo 007-2017-JUS, que aprueba el reglamento del proceso de colaboración eficaz y el instructivo general del Ministerio Público N° 01-2017-MP-FN sobre actuación del fiscal en el proceso especial de colaboración.

Luego, verificar la oportunidad de la información y pruebas presentadas por el colaborador, su eficacia y utilidad para la investigación: conocimiento de los hechos, medidas preventivas, detenciones preliminares, incautación de fondos económicos del delito y concordancia de estos elementos con los beneficios otorgados.

En este caso habrá otro elemento que la jueza evaluará en este primer momento. La aprobación de un acuerdo de colaboración corporativo. Generalmente los acuerdos son por persona. En este caso se aprobará de una persona jurídica y cuatro personas naturales.

Diversos jueces y fiscales que han participado en estos procesos, consultados por La República, señalan un promedio de uno a tres meses para la convocatoria a audiencia reservada.

Paso tres

Concluida la evaluación del acuerdo y sus adjuntos y superadas las observaciones, la jueza Álvarez convocará a una audiencia reservada para revisar el acuerdo con participación del fiscal, el procurador y los abogados de cada uno de los colaboradores.

Esta audiencia suele durar un día completo. En este caso se realizarían una audiencia por cada colaborador. Un día para la persona jurídica y otro por cada colaborador eficaz. Podría ser un mes de audiencias.

Por lo que serían cinco audiencias en días consecutivos o una vez por semana, dependiendo de la agenda de la jueza. Ella también tiene que atender otros casos que no puede dejar de lado.

En esta audiencia la jueza escucha lo que cada una de las partes tenga que decir a favor del acuerdo y la necesidad de su aprobación para el avance de las investigación. No hay debate, entendiendo que todos están de acuerdo y la Procuraduría ya aceptó el monto de la reparación civil que espera.

La Fiscalía aceptó excluir de pena a los procesados, por lo que estos tampoco tienen nada que reclamar. La jueza no puede introducir cambios en el acuerdo. Solo revisa su legalidad y utilidad para el conocimiento de la verdad y el sistema judicial.

Paso cuatro

Al final de la audiencia, la jueza queda lista para emitir la sentencia. Esto también podría tomar algunos días para la redacción del documento final.

La sentencia puede aprobar el acuerdo o también rechazarlo, si considera que la información y pruebas aportadas no son suficientes. En ambos casos la decisión puede ser apelada o revisada por la instancia superior, a pedido de alguna de las partes.

El procedimiento en la instancia superior suele ser más célere, pero puede tardar hasta dos meses en que los jueces convoquen a la audiencia reservada de revisión. Luego sentencian en un par de días.

Lo que se espera en este caso es que la jueza o la Sala de Apelaciones apruebe el acuerdo en poco tiempo. En caso de ser desaprobado, los magistrados no pueden utilizar la información y pruebas otorgadas o conseguidas a través de los colaboradores, ni contra ellos ni contra terceros.

Una desaprobación del acuerdo provocaría la revisión de las prisiones preventivas y órdenes de captura y su probable nulidad. La justicia quedaría vacía.❖

La jueza

Piura. María Álvarez Camacho estudió Derecho en la Universidad de Piura y luego fue fiscal en Cajamarca.

Casos. La jueza Álvarez dictó detención preliminar al ex gobernador regional del Cusco Jorge Acurio Tito. También ve los casos del Club de la Construcción y La Centralita.

