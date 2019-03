Morán: “Me parece injusto que al final se fugan y la culpa sea de la Policía”

El ministro del Interior, Carlos Morán, defendió su propuesta de que se aplique el arresto domiciliario para los presos políticos ante el rechazo que recibió su idea, sosteniendo que la responsabilidad recae en la Policía Nacional.

En entrevista con RPP, el titular del Interior indicó que se trató de una sugerencia la medida del arresto domiciliario. “Nos hacen falta más herramientas legales”, añadió y mencionó la fuga de César Hinostroza pese a tener impedimento de salida y el estado inubicable de Félix Moreno por su sentencia en el caso Fundo Oquendo.

“El caso Moreno es bien particular. En enero sale una sentencia condenatoria, pero él no asiste a la audiencia por solo tener impedimento de salida”, explicó Carlos Morán. “Ese es el problema, esa es la línea delgada que tiene la Policía entre la legalidad y la ilegalidad. No se puede seguir, vigilar ni controlar las comunicaciones de una persona que tenga esa orden”, declaró.

Por ello, el ministro Morán consideró que su petición no era contra las medidas judiciales. “Este es un problema que tenemos que hacer algo como Estado, como operador de justicia y que no recaiga toda la responsabilidad sobre la Policía, porque me parece injusto, pues al final se fugan ellos y la culpa es de la PNP”, expresó.

Ante ello, sostuvo que es un problema ubicar al ex gobernador regional del Callao, debido que “tenemos que utilizar recursos logísticos y humanos para buscar a una persona”. Además, negó haber tenido una relación con Félix Moreno, solo “relaciones funcionales” cuando trabajó en dicha región policial.

Asimismo, Carlos Morán informó que de las 120 personas con impedimento de salida, se ha dado prioridad a 45.

Respecto a la fuga de César Hinostroza que sucedió el año pasado, Morán señaló que desde el Ministerio del Interior se está indagando el momento en que se perdió la videovigilancia al exjuez.