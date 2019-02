Fiscal Chávez: operativos contra crimen organizado peligran si MEF no aumenta presupuesto

Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, indicó que esta área del Ministerio Público requiere de un mayor presupuesto por parte de Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para poder seguir llevando a cabo los megaoperativos en contra este tipo de delito.

Chávez Cotrina dijo que es necesario más dinero, íntegramente para megaoperativos, pues se deben de pagar los costos de movilización de todas las personas que intervienen en los mismos. “Con qué nos movilizamos si no hay plata. Cómo pagamos los pasajes de los fiscales. Si no hay dinero, no habrá megaoperativos”, indicó el magistrado en entrevista al diario Gestión.

El fiscal aseguró que el pedido de su despacho es de 3 millones de soles más y en caso esto no se concrete, los operativos que se lleven a cabo contra el crimen organizado solo podrán ejecutarse hasta el mes de mayo.

Por ello, exhortó al MEF a que pueda responderles la solicitud cuanto antes, pues apunto que esta cartera también tiene el deber de apoyar en la erradicación de este tipo de delitos. “El MEF tiene la responsabilidad de financiar la lucha contra el crimen organizado y la trata de personas. Esperemos que nos den una respuesta”, agregó al citado medio.

El fiscal coordinador indicó que solo en un megaoperativo se puede a llegar a gastar hasta 150 mil soles. Meses antes, Chávez Cotrina aseguró a un diario local que al año necesitan 500 millones de soles.

Durante el 2018, las fiscalías contra el crimen organizado lograron la detención de 932 personas por este delito, de los cuales 608 se encuentran bajo mandato de prisión preliminar.