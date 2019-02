Incultos políticos peruanos

Un problema de todo gobierno, que sufre hoy el del presidente Martín Vizcarra, es carecer de una oposición inteligente que, con sus críticas, presione para gobernar mejor.

Se alude, obviamente, a la agudeza de sus planteamientos sobre asuntos como las políticas públicas que emprende o no emprende una presidencia, y no a la fuerza bruta pues, si solo fuera por ello, la del fujiaprismo en los primeros dos años de este lustro habría sido una excelente expresión de oposición, y no el harakiri de FP y del Apra.

Tener alta popularidad y una oposición inexistente puede ser visto por la mayoría de gobernantes como un paraíso, pero, en realidad, no lo es.

La caída de cuatro puntos en la aprobación a Vizcarra, según el IEP, llegando a 56%, puede ser vista –teniendo en cuenta que sigue alta– como una buena noticia que obligue a repensar lo que el gobierno no está haciendo bien.

No se puede decir lo mismo de la oposición, cuya mediocridad es cada vez más clamorosa y chocante.

Una expresión reciente de ello es la crítica concertada al viaje del presidente Vizcarra a Madrid y, aprovechando la cercanía, a Lisboa, que se justifica por la participación del Perú como invitado especial en la feria Arco, la más importante de arte contemporáneo de Iberoamérica.

En el combo de críticos aparecen desde el asustado expresidente Alan García y su ministro Ismael Benavides, congresistas fujimoristas como Lourdes Alcorta, y el coro mediático que suele poner la música de fondo del fujiaprismo, apuntando que los desastres naturales debieran impedir que un presidente salga al exterior.

A esta gente no le interesa la cultura. Ni la visita a uno de los países con mayor inversión en el Perú, como España, les permitió camuflar su ignorancia.

Durante un debate parlamentario en plena guerra mundial, le pidieron a Winston Churchill que redujera el presupuesto en cultura, y él respondió: “Si no peleamos por nuestra cultura, entonces para que ir a la guerra”.

¿O sea que un presidente no debe promover la cultura peruana en el exterior? No valorar la cultura es una expresión de la mediocridad de muchos políticos. La oposición no solo es corrupta, también es mediocre e inculta.