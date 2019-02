Vestimenta escolar

Señor Director:

La institución educativa pública cumple una labor importante en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes. El aprendizaje de conocimientos y la formación de valores axiológicos se complementan en un proceso de varios años de trabajo con el maestro. En este periodo, los varones y mujeres adquieren su reconocimiento de género y el respeto mutuo que deben practicar en función de tales características, labor que cumple también el hogar con los hijos bajo la orientación de los padres.

Una de las características para lograr ese propósito es el uso de la vestimenta, que es diferente para el varón y la mujer y se distinguieron los uniformes escolares, para los niños el pantalón y camisa y para las niñas falda y blusa, básicamente, además de otras indumentarias propias de cada género. El Ministerio de Educación siempre fue cuidadoso en ese aspecto, diferenciando los uniformes para varones y mujeres que los alumnos usan con mucho orgullo, como parte del proceso educativo integral.

Por lo visto, algunos congresistas quieren distorsionar la costumbre exigiendo que las niñas no usen faldas y el mismo ministro de Educación confirme que “no es obligatorio”. ¿Qué buscan? ¿Implantar el uniforme “unisex” en las instituciones educativas? ¿Será parte del plan de la “ideología de género”? ¿Qué dicen los padres de familia sobre estos cambios?

Sixto Eduardo Canchanya

dni: 09319630

Tercera denuncia a Becerril

Señor Director:

Es la tercera denuncia presentada contra el congresista Héctor Becerril en la que está involucrado, por recibir un soborno por la construcción de una planta de residuos en Chiclayo junto a sus hermanos. La empresaria Mirtha Gonzales presentó pruebas a la fiscalía. Becerril lo seguirá negando hasta encontrar un camino para eludir la investigación. Con apoyo de su bancada y la lentitud con la cual actúa la Comisión de Ética, es posible que la nueva denuncia pase inadvertida.

Negar alguna responsabilidad de un hecho concreto y donde existen pruebas fehacientes indigna. Y no solo es por referirnos al denunciado, sino por muchos otros políticos que a diario mienten una y otra vez, niegan lo evidente y se sienten víctimas de la justicia. Las investigaciones duran muchos años y a veces quedan archivadas, en otros casos las sentencias son muy blandas.

Joel Peña

joel.0604pv@gmail.com

Árboles del desierto

Señor Director:

Felicitaciones a La República por el Reportaje “Árboles para enfriar las ciudades” del domingo pasado que pone el tema de la arborización urbana en la agenda. En relación a los programas de arborización desarrollados bajo la administración de Susana Villarán en el periodo 2011-2014, quisiera señalar que el Programa Adopta un Árbol se implementó con mucha participación ciudadana durante los 4 años de gestión de Serpar y llegó a plantar más de 550 mil árboles en todos los distritos de Lima. La experiencia fue detalladamente documentada en el libro “Árboles del desierto”, que publicamos en el 2014.

Anna Zucchetti

exPresidente de SERPAR

Sobre la JNJ

Señor Director:

La virtual elección del rector de la UNI, presidente de la ANUPP, Jorge Alva Hurtado, y connotado asesor del círculo íntimo de confianza del presidente Vizcarra (LR, 24 febrero), a la Comisión Especial Seleccionadora para elegir a los miembros de la JNJ, en mi opinión no es recomendable, pues podría interpretarse que responde a intereses políticos y no es positivo para el real cambio en la administración de justicia. Lo que sí señalo es que ahora se entiende el silencio cómplice de la ANUP y de la ASUP, al no pronunciarse para que en esta elección solo participen universidades licenciadas con 50 años de creación.

Edwin Vegas Gallo

DNI 02771235