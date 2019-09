Haciendo agua, otra vez

La imagen de un camión volteado en una quebrada que se desbordó, o la de un puente que no resistió la fuerza de un río, es quizá la más penosa metáfora de lo que nos está ocurriendo: la temporada de lluvias se intensifica, debido a un ‘Niño’ considerado leve, y no estamos preparados.

Lo peor de todo es que, por lo que se ve, los pronósticos de que el fenómeno no sería tan fuerte están quedando cortos. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ha informado que 524 distritos andinos y selváticos corren riesgo.

Los huaicos, inundaciones y deslizamientos comienzan a proliferar y el pronóstico es que esto continuará durante toda la semana. En la ciudad de Piura y alrededores ya se ha lanzado la alerta por el posible desborde incontenible del río del mismo nombre, tal como ocurrió en el 2017.

Es evidente que, frente a los eventos climáticos, siempre hay una cuota de azar. Puede pasar que no había forma de saber si iban a ser tan intensos y terminan estallando. Pero lo que no debe ocurrir es que volvamos a incurrir en una pálida política preventiva. Hay datos que lo sugieren.

Esta semana publicamos un informe que revela cómo el gobierno regional de Piura tuvo un presupuesto de 174 millones de soles para la reconstrucción, en el 2018, pero solo ejecutó el 43%. El propio Gobierno central contó con 4.500 millones para el mismo fin y tampoco los gastó.

Únicamente llegó al 52,9% de esa cifra, algo que no se entiende con claridad, sobre todo porque las previsiones de que volverían temporadas lluviosas de gran intensidad estaban allí. Y aun si no era así, es menester tener en cuenta que nuestro país está siempre expuesto a que esto ocurra.

Uno de los argumentos que se levanta, por ejemplo, desde Tumbes, para explicar la falta de suficientes políticas de prevención, es que no hay estudios técnicos. O profesionales que los hagan. Mayor razón para que, desde la crisis del 2017, esto se previera desde el Ejecutivo.

Otra propuesta que no ha funcionado, con la misma intensidad que las tormentas, es el mecanismo por el cual las empresas de una región pueden bajar sus impuestos si colaboran con la reconstrucción. Para que eso ocurra, es necesaria una constante labor de persuasión.

En resumen, lo que se requiere es un liderazgo fuerte, constante, que no espere a que se desaten los desastres para actuar. El gobierno de Vizcarra no ha sido absolutamente ineficaz en esto. Pero todavía parece no asumir lo que exigimos desde acá en el editorial del 17/2/19: Prevención con cambios ya.