Elmer Cáceres le dice egoísta a Walter Aduviri y este lo deja sin local para evento de agua [VIDEO]

El enfrentamiento entre los gobernadores de Puno y Arequipa entró a su segundo round. Walter Aduviri y Elmer Cáceres Llica, respectivamente, no se han quedado callados y continúan su disputa por el agua para la represa Paltuture.

El lunes, Walter Aduviri anunció el rechazo a las intenciones del gobernador de Arequipa y el Ministerio de Agricultura por sacar adelante la construcción de la represa de Paltuture, una obra que pretende dar agua para miles de agricultores del valle de Tambo en la provincia de Islay y que costaría S/ 268 millones.

El enfrentamiento se inició porque el Gobierno Regional de Arequipa y el Ministerio de Agricultura anunciaron que, el día de hoy, realizarían un simposio en Puno para sensibilizar a la población sobre el uso del agua, además de destacar la importancia de la represa Paltuture. A ello, Aduviri respondió: "No van a venir a enseñarnos de riego y agua".

La respuesta de Cáceres Llica, a lo dicho por Aduviri, se dio ayer desde la provincia de La Unión, donde estaba realizando un despacho descentralizado junto a gerentes, consejeros y un congresista.

"Dicen que no hay agua. Agua hay como cancha. Los intereses políticos, los intereses egoístas deben quedar fuera. Hago un llamado a Walter (Aduviri), que reflexione, que no sea egoísta y no perjudique a tantas familias del sur", manifestó.

Luego, acotó que "esa agua no la usan (los puneños), se desperdicia en el mar".

Los dejan sin local

El primer simposio "Agua para nuestros pueblos", organizado por el Gobierno Regional de Arequipa y el Ministerio de Agricultura, en la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), estaba programado para hoy en la tarde. Sin embargo, corre el riesgo de no realizarse.

El problema que se tiene es que la UNA ha decidido no dar el auditorio de la casa superior de estudios para el evento.

De forma extraoficial, se conoció que la UNA suspendió el uso de su salón para la actividad. Relaciones Públicas de dicha casa de estudios informó que Walter Aduviri habló con el rector Porfirio Enríquez para la suspensión. Este aceptó con el fin de no avivar las tensiones entre ambas regiones.

Ante ello, Julio Cáceres, coordinador del evento por parte de la región arequipeña, dijo que, pese a ello, el evento de todos modos se realizará en cualquier otro lugar.

Sobre el conflicto entre regiones, el dirigente de Ácora —distrito puneño—, Aurelio Choque, dijo que nadie de la región altiplánica asistirá al evento. Agregó que Arequipa tiene que pagar por el uso de aguas que nacen en Puno.

Hace dos años, se puso medida cautelar

La medida cautelar, que tiene paralizado el proyecto de la represa Paltuture, fue interpuesta en 2016 por el municipio provincial de Puno. Con eso, se suspendió la licitación que estaba programada para septiembre de ese año.

Con el agua de la presa (84 hectómetros cúbicos), se busca irrigar el valle de Tambo y otras 10 000 hectáreas nuevas. Incluso se separaron tierras para los puneños en Tambo.