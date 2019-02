Marco Arana no descarta iniciar proceso de vacancia contra Martín Vizcarra

El congresista del Frente Amplio Marco Arana no descarta la posibilidad de iniciar un proceso de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra. El legislador espera que el mandatario explique las denuncias en su contra lo más pronto posible.

Marco Arana se presentó en el programa No Hay derecho de Ideeleradio en donde fue consultado si iniciaría una vacancia contra Martín Vizcarra y respondió: "Sin duda".

“Nosotros no podemos decir, en la lucha contra la corrupción —como paso con Nuevo Perú— ‘la amenaza es el fujimorismo, salgo corriendo y me callo la boca’ ¡No! La lucha contra la corrupción es caiga quien caiga, no te haces de costado frente a los tuyos o te vas por el mal menor”, agregó Arana.

Sin embargo, Marco Arana dejó claro que el Frente Amplio también no actuará como “tonto útil” porque sabe que el Apra y Fuerza Popular se “quieren bajar” el gobierno de Martín Vizcarra. En ese sentido, aseguró que viene tomando toda información con mucho cuidado.

“Nosotros estamos siguiendo esta información con mucho cuidado porque, por otro lado, también somos conscientes de que Alan García se lo quiere bajar, el fujimorismo se lo quiere bajar y uno no puede actuar en este caso como tonto útil. Me parece que la pelota esta en la cancha del presidente, de sus asesores y de su entorno”, precisó.