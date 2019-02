Fiscal Chávez dijo que sería "gravísimo" para Chávarry si se confirma versión de exasesora

Este martes se reveló que la exasesora de Pedro Chávarry, Rosa María Venegas, decidió colaborar con las investigaciones y afirmó que fue el exfiscal de la Nación quien ordenó ingresar a la oficina lacrada por el fiscal José Domingo Pérez el pasado 5 de enero.

En este sentido, el coordinador de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, precisó en Ideeleradio que, en caso se confirmase la versión presentada por la exparlamentaria, "habría el delito de encubrimiento real, porque se ha sustraído elementos probatorios, que supongo que el fiscal Reynaldo Abia estará investigando".

Además, Chávez destacó que "este tema es gravísimo" pues, como se recuerda, el hecho reafirmó la crisis del Ministerio Público con el accionar de su dirigente, en compañía de otros guardaespaldas y María Venegas.

"Se tiene que tomar las decisiones correctas para profundizar la investigación y encontrar las responsabilidades de las personas que están involucradas, que obviamente deberán ser sancionadas de acuerdo a ley", indicó el fiscal en el programa radial.

Por otra parte, Chávez Cotrina explicó que "lo que ocurre es que cuando un fiscal lacra un ambiente, eso no se puede abrir. En un primer momento escuchamos a la asesora decir que como no había mandato judicial, ella podía entrar y eso no es verdad".

Es necesario considerar que Venegas señaló además que el exasesor Juan Manuel Duarte la llamó para decirle: "Sácate todo lo que puedas". Posteriormente, como se difundió, la excongresista sustrajo tres cajas con documentación del ambiente lacrado por José Domingo Pérez. De esta manera, la situación de Pedro Chávarry, ahora fiscal supremo, está agravándose.