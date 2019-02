Flores sobre aportes de Odebrecht: “Tengo derecho a guardar silencio” [VIDEO]

La excandidata del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, aseguró que no dijo nada sobre los aportes que recibió de Odebrecht, en su campaña del 2010, pese a que supo el origen del dinero en el 2017 porque “tiene derecho a guardar silencio” cuando corresponda.

“Uno es libre de guardar los silencios que considere pertinentes y asumir las consecuencias. Yo estoy aquí porque soy una persona que tiene que poner la cara dar la responsabilidad, asumir la investigación que corresponda, pero creo que tengo derecho a guardar silencio cuando lo considere pertinente”, recalcó en RPP.

Lourdes Flores Nano recalcó que los 200 mil dólares que aportó Odebrecht a su campaña “no ingresaron al Partido Popular Cristiano” y que fueron utilizados por Horacio Cánepa para contratar 12 encuestas de opinión.

En ese sentido, recalcó que el dinero fue administrado por Cánepa y su error fue no haber pedido cuentas al respecto.

"Sobre el dinero recibido de Odebrecht a Horacio Cánepa, administrado y gastado por Horacio Cánepa, y sin rendición de cuentas, he reconocido que el error consiste en no haber pedido las cuentas para poderlas ingresar lo que tenía que haber sido: una donación en especie de Cánepa", dijo.

En la víspera, Flores Nano aseguró que no tiene miedo de ir a la cárcel por este aporte, ya que considera que los aportes de campaña no son un delito.

"No (temo ir a la cárcel) porque considero que esto no es un delito. Vamos a explicar las dudas que puedan haber, con todo respeto a la autoridad, y vamos a librar una defensa fruto de esas explicaciones, pero me parece que es indispensable que se haga una investigación con todo rigor", señaló.