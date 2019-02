congresista janet sánchez

Se queda en la bancada PPK

Sigue la bronca en el partido Peruanos por el Kambio. La congresista Janet Sánchez dijo que no renunciará a esa bancada porque no se puede “alejar del camino que necesita el país por ideales personales”. Así respondió a los cuestionamientos que le hicieron los congresistas Juan Sheput, Gilbert Violeta y Salvador Heresi por renunciar al partido, pero no a la grupo parlamentario.

al fujimorismo o al apra

Sugieren a Sheput que se vaya

Para el congresista Jorge Meléndez, vocero de la bancada PPK, el parlamentario Juan Sheput debería renunciar a dicho grupo y pasarse al fujimorismo o al Apra, “donde al parecer se siente más cómodo”. Le recomendó que, si no se siente contento, tome la decisión de renunciar “pues no podría estar en otra agrupación si es expulsado de la bancada”.

“somos la mitad, queremos paridad”

Contra acoso político a mujeres

Las instituciones que conforman la campaña “Somos la mitad, queremos paridad” demandan que este jueves el Congreso retome la sesión conjunta de las comisiones de la Mujer y de Justicia para que se dictamine los proyectos que tratan sobre el acoso político hacia las mujeres y no se frustre por falta de quórum.

después de 20 años como cardenal

Juan Luis Cipriani pide perdón

Al celebrar sus 20 años como Cardenal, Juan Luis Cipriani pidió perdón a los obispos, sacerdotes y fieles si no fue imparcial. “Perdónenme si alguna vez he sido injusto o no he sabido comprender a mis hermanos obispos, sacerdotes, religiosas. ¡Perdónenme, porque así el Señor me perdonará! No guardo rencor ni nada”, señaló.

sí tiene cargo en el ppc

Lourdes es personera legal

Lourdes Flores ha dicho no tener cargo en el Partido Popular Cristiano (PPC), pero en Infogob figura como personera legal titular de la agrupación desde diciembre del 2017. Su situación se complica por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht para su campaña.