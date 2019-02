Lourdes Flores se pondrá a disposición de la Fiscalía en investigación por aportes

La excandidata presidencial Lourdes Flores Nano aseguró que se pondrá a disposición del Ministerio Público para ayudar en la investigación por el aporte que la empresa brasileña Odebrecht realizó a su campaña en el 2010, por intermedio de Horacio Cánepa Torre, exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima.

"La única acción legal inmediata que realizaré es ponerme a disposición de la Fiscalía para colaborar en cualquier investigación que realice", expresó.

La lideresa del PPC dijo que en el 2010 desconocía del aporte de US$200 mil que Odebrecht realizó a su campaña para la alcaldía de Lima a través de Horacio Cánepa y que recién se enteró en el 2017 por el propio abogado.

Flores Nano reconoció que fue un error no haber declarado el aporte ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pero afirma que el hecho no configura delito por lo que no teme ir a la cárcel.

"En términos reales, ese dinero no ha entrado a la caja del PPC. Los tratos de Odebrecht fueron hechos con Cánepa y esas cuentas las tiene que rendir él", indicó.

La excandidata señaló que como el aporte no fue directo al partido, se debió de haber declarado como"aporte en especie de Horacio Cánepa".

La semana pasada, Raymundo Trindade Serra, exdirectivo de Odebrecht, declaró ante el Equipo Especial del caso Lava Jato que la constructora entregó US$200 mil en efectivo para la campaña municipal de Lourdes Flores, a través de Cánepa. Éste también es investigado por haber favorecido a Odebrecht en 16 laudos arbitrales contra el Estado a cambio de coimas.❖