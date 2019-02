Los pecados de Lourdes

Parece que casi ningún político peruano, del pasado o del presente, quedará impoluto luego de los interrogatorios que realizan en Curitiba, Brasil, los fiscales peruanos que llevan el caso Lava Jato. Ni siquiera aquellos que, por décadas, se mostraron como libres de toda tentación.

Es el caso de Lourdes Flores Nano, la veterana dirigente del Partido Popular Cristiano (PPC). La excandidata presidencial, municipal y vicepresidencial enfrenta serios cuestionamientos debido a las revelaciones de Raymundo Trindade, exfuncionario de la empresa Odebrecht en el Perú.

Según él, en el año 2010, cuando Flores se presentó a la alcaldía de Lima, la empresa le habría entregado 200 mil dólares. Y en el 2006, cuando era candidata presidencial, y no pasó a la segunda vuelta por un puñado de votos, medió una conversación sobre una posible donación de 500 mil dólares.

Recibir aportes de campaña no es un delito en el Perú, pero esconder su origen, o encubrirlo, sí linda con lo ilegal, sobre todo si la fuente generosa fue un conglomerado empresarial que jugaba a ganador electoral. Y que posteriormente pedía ventajas en la cancha de las licitaciones.

Flores ha declarado que no sabía de estas operaciones y ha cargado la responsabilidad en Horacio Cánepa, un abogado pepecista que también está acusado de favorecer con laudos arbitrales a Odebrecht, en contra del Estado peruano. Pero ocurre que se trataba de alguien de su confianza.

Aun cuando ella, stricto sensu, no conociera las movidas de Cánepa, es asombroso que, muchos años después, no haya asimilado la vieja máxima que sentencia que “en política no hay que ser ingenuos”. Cuando en una campaña rondan propuestas turbias, un político honesto debe reaccionar.

Flores no lo hizo y ahora sostiene que reconoce, con hidalguía, “que se equivocó”. Ciertamente es meritorio que una persona que aspira al poder, por distintos caminos, asuma errores. El problema es que, en su caso, se han hecho bastante frecuentes en el tiempo y el espacio.

Antes, hacia el 2009, tuvo un alto cargo en la empresa Peruvian Airlines, de propiedad de César Cataño, un empresario investigado por lavado de activos. Y en el 2016 aceptó ir en una fórmula presidencial, la de la Alianza Popular, nada menos que con su otrora enemigo Alan García.

Los pasos que ha dado Flores han afectado al PPC, un partido que con sus 52 años y su fundador Luis Bedoya Reyes en plena lucidez, a sus 100 años, lleva tiempo descascarándose. Esperemos que responda a la altura de estas difíciles circunstancias, más que rogando al cielo con la verdad.