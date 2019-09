Aprueban abrir investigación preliminar contra Glider Ushñahua [VIDEO]

En la sesión de este lunes, la Comisión de Ética aprobó por unanimidad abrir investigación contra el legislador de la nueva bancada Unidos Por la República, Glider Ushñahua, por violencia contra su expareja.

Glider Ushñahua, quien ingresó al Congreso con la lista de Fuerza Popular y renunció en enero de este año, negó las acusaciones en su contra, ante el grupo de trabajo que preside la parlamentaria Janet Sánchez.

"Tengo cumpliendo la pensión de alimentos. Me someto a la investigación para que no se me denigre. No existe una denuncia contra mí desde antes de ser congresista", dijo Glider Ushñahua, previo a la votación en Ética.

#LOÚLTIMO Comisión de Ética aprobó por unanimidad iniciar investigación preliminar contra Glider Ushñahua por maltratar a una mujer y no pasar pensión a su hijo @larepublica_pe pic.twitter.com/H6RhEerRJm — Diego Quispe Sanchez (@DiegoQuispeSanc) 25 de febrero de 2019

Como se recuerda, Glider Ushñahua fue acusado de agredir a su expareja Elita Panduro y de no cumplir con la pensión mensual de su pequeño hijo de 8 años. Sin embargo, pese a las pruebas, el legislador remarcó que nunca le ha levantado la mano a la madre de su hijo e incluso precisó que estas denuncias vienen de parte de sus opositores.

La denunciante también aseguró que Glider Ushñahua le dijo que, debido a los problemas del país, no le cancelaban su sueldo a tiempo en Congreso de la República y que por ese motivo se atrasaba en los pagos de alimentación para su hijo.