Alan García: “En nuestro país hay mucha corrupción”

El controversial expresidente Alan García se refirió a las coimas que la constructora Odebrecht entregó a funcionarios del país, asegurando que él no formó parte de esa “clase política”.

El líder aprista indicó que casi toda la clase política del Perú es corrupta y que, por ello, recibieron coimas de Odebrecht. En ese sentido, Alan García ejemplificó los actos con el trágico accidente en el cerro San Cristóbal del 2017.

“Es una clase corrupta y en nuestro país hay mucha corrupción. Cuando se cae un ómnibus en el cerro San Cristóbal, los propios vecinos salen inmediatamente a despojar a los moribundos”, señaló. “Vivimos en el límite de la corrupción, pero aquí lo gracioso es que el ladrón cree a todos de su misma condición y como dicen los policías, lo más fácil es tirar dedo, señalar al otro para que no se fije en lo que hacen”, añadió el exmandatario.

Sobre las acusaciones en su contra que terminarían llevándolo a la cárcel, Alan García aseguró que no teme ir a prisión, pese a que pidió asilo a la embajada de Uruguay, misma que le fue negada.

En otro momento, Alan García fue consultado por su polémica frase: “Demuéstrenlo pues, imbéciles”. Esta declaración la dio luego que se dictara impedimento de salida del país en su contra, luego que se confirmara que recibió 100 mil dólares de Odebrecht.

Alan García dijo que no se arrepiente de haberse dirigido con esas palabras hacia IDL-Reportes. “Estoy convencido de que el IDL, el grupo caviar, los enemigos políticos del Parlamento y alguna prensa que repite y repite, no van a encontrar nada, pero jamás van a pedir disculpas, como no lo hicieron después de servir al régimen de Fujimori”, expresó.