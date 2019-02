Su capital político está en Andorra

Me han preguntado varios qué diablos se siente a los cien años, yo también me lo pregunto. Luis Bedoya Reyes.

No sé si él tenga el capital político para poder sacar al partido de esta situación. Mercedes Cabanillas sobre Alan García.

No se engañen. Alan García mantiene su capital político, pero está en Andorra. Periodista Víctor Hurtado.

No, porque estoy convencido de que el IDL, el grupo caviar, los enemigos políticos del parlamento y alguna prensa que repite y repite, no van a encontrar nada, pero jamás van a pedir disculpas. Alan García sobre si se arrepiente de haber dicho “demuéstrenlo, pues, imbéciles”.

Yo sé que el odio hacia una persona lo quieren convertir en realidad, pero hasta ahora no tenemos nuevos elementos que cambien esta situación. Jorge del Castillo sobre Alan García.

Le exijo al fiscal que muestre las pruebas que incriminan a Alan García. Rosa Bartra.

A los especuladores: ¿si no me vendí por millones como los otros, por qué me vendería por US$ 70 mil de una conferencia real y pública? Alan García.

Exímame de responder esa pregunta, sería absurdo que hable mal de otro militante en vísperas del día de la fraternidad del Apra. Jorge del Castillo sobre si Alan García le ha hecho bien o mal al Apra.

Perdónenme si alguna vez he sido injusto. Juan Luis Cipriani.

El objetivo es destrozar la unidad de la izquierda que va germinando producto de que la derecha está en baja. Vladimir Cerrón sobre las críticas que le hacen por declarar a favor del racismo, la xenofobia, la discriminación a la mujer y la defensa de dictaduras corruptas.

No vivo de coimas, vivo de mi sueldo. Héctor Becerril.

No es el dueño de la bancada. Yeni Vilcatoma sobre Miki Torres.

Chambeando desde temprano en el Mercado de las Frutas, contento y tranquilo, ganándome los frijoles como todo peruano. Kenji Fujimori.

Agradezco a los organizadores por la sabiduría que han tenido al escoger a la gente. A algunos no los conozco. Luis Bedoya Reyes sobre los cien escogidos para almorzar con él en sus cien años.