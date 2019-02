Heresi: "Espero que Vizcarra no tenga el mismo destino de Kuczynski"

Desde que fueron revelados hace algunos días los chats en los que Salvador Heresi, Jorge Villacorta y Gilbert Violeta tramaron una campaña en contra del presidente Martín Vizcarra, estos han defendido su postura contra el Ejecutivo.

En este sentido, Heresi, exministro de Justicia y actual congresista no agrupado, declaró a Perú 21 que, en relación al presunto aporte de la empresa CASA, del 'Club de la Construcción', a la campaña del 2016 que "nos vuelve al pasado de Kuczynski, quien decía no tener vinculación ni directa ni indirecta con Odebrecht. Nos mintió. Espero que Vizcarra no tenga el mismo destino".

Además, el legislador acotó que no serán "notarios" del jefe de Estado "y poner un visto bueno a sus acciones". "Estamos evaluando un deslinde del Gobierno, en estas semanas el partido decidirá".

Entretanto, sus declaraciones continuaron contra el mandatario, pues aseveró que Vizcarra "nos tira el muerto a nosotros" y que "lo dicho por el presidente no es verdad" acerca de que cuando fue jefe de campaña en 2016, no trató temas financieros o de aportes.

En relación a las últimas tres renuncias a Peruanos por el Kambio entre el miércoles y jueves de esta semana, Heresi minimizó el hecho al decir que "no nos interesa la cantidad sino la calidad", criticando que "van cambiando sus opiniones de acuerdo al nivel de cercanía con el Gobierno" y anteriormente el apoyo de los renunciantes al Ejecutivo "no era tan claro".

Asimismo, Heresi acusó de "topo" a quien filtró los chats en el que se observa un plan para inculpar a Vizcarra. "El partido debe independizarse de un gobierno en el que no participamos", indicó el también exalcalde de San Miguel. Por último, en relación al acuerdo suscrito con Odebrecht el pasado 15 de febrero y ya ha dado como resultado las primeras detenciones preliminares, el parlamentario dijo que "no es favorable para el país. Odebrecht ha sacado ventaja".