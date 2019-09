Schaefer: El Perú en emergencia y Belaunde preocupado por faldas en colegios

La congresista Karla Schaefer (Fuerza Popular) viene siendo blanco de críticas tras cuestionar a su colega Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) por proponer que el uso de faldas en colegios sea voluntario.

Schaefer calificó de “increíble” que De Belaunde realiza tal planteamiento cuando, según sostiene, hay otros temas en los cuales se deben enfocar. “¿Cuál es su agenda con el Perú?”, se preguntó.

“¡Increíble! Más de la mitad del Perú en emergencia con consecuencias de muerte, y el congresista De Belaunde, preocupado por las faldas en las I.E. ¿Cuál es su agenda con el Perú?”, señaló en Twitter.

La posición de la parlamentaria fujimorista generó rechazo en las redes sociales. Usuarios comentario que Schaefer debería plantear su propia agenda en vez de criticar propuestas que deben ser analizadas.

“Y esta iniciativa (que no me parece mala), ¿cómo así resuelve la situación de emergencia?”, “Su misión en el Congreso es mirar qué hacen los demás”, “Cuéntenos, ¿cuál es su agenda? Hasta el momento pasa desapercibida”, respondieron los usuarios.

La propuesta del congresista Alberto de Belaunde ha provocado la reacción de los sectores conservadores del país. La sugerencia del legislador fue enviado al presidente del Parlamento para que se revisen las disposiciones que regulan la vestimenta escolar.

El Ministerio de Educación respondió en esta línea que las alumnas no están obligadas a usar faldas en los colegios. “Es bueno aclarar que en las instituciones educativas públicas no existe una obligatoriedad para usar uniforme determinado, eso por el hecho de que no podemos restringir el acceso a la educación a un condicionamiento de esa naturaleza”, aclaro el ministro Daniel Alfaro.