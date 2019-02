Gonzalo Monteverde: el empresario que repartió los US$ 29 millones de sobornos en Perú

Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu, hoy con orden de detención preliminar, creó una red de 13 empresas, junto a otros colaboradores, mediante las cuales habrían “blanqueado” en el Perú 29 millones de dólares que la constructora Odebrecht pagó en sobornos por las obras de la Interoceánica y el Tren Eléctrico de Lima.

Tras la firma del acuerdo de colaboración eficaz, el extesorero internacional de Odebrecht, Luiz da Rocha Soares, confesó el último jueves a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato en Brasil que el dinero proveniente de la 'Caja 2' fue enviado a las empresas de Gonzalo Monteverde.

Precisó también que con ese objetivo se reunió con Gonzalo Monteverde en el Perú y Panamá y que las empresas de este personaje, entre ellas Construmac y Cementerios Generales, recibieron el dinero de Odebrecht.

Según un informe de este diario del 1 de enero de 2017, documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indicaban que las empresas vinculadas a Gonzalo Monteverde y sus colaboradores recibieron de Odebrecht 29'459.079.22 dólares, por servicios que en realidad nunca habrían prestado.

De ese dinero, US$ 8'605,977 fueron remesados al exterior, a una off shore en Panamá, vía bancos en EEUU, mientras que US$ 20'852,102.22 fueron retirados en efectivo en el Perú.

Sin embargo, Gonzalo Monteverde lo negó. "La plata que yo he recibido de Odebrecht es producto de servicios que hemos dado en construcción de carreteras, en movimientos de trituradoras (...). Yo me allano a cualquier investigación", expresó en una entrevista brindada a Cuarto Poder.

Asimismo, sobre los 29 millones de dólares que movieron sus empresas, dijo no recordar con exactitud si fue esa cantidad.

"No puedo decir cuánta plata se movió, pero puedo señalar que los retiros se hicieron para cambiar los dólares a soles porque mis consumos están en soles y a mí Odebrecht me pagaba en dólares, pero el mayor gasto que tengo es en soles", detalló.

Cabe anotar que la Policía no halló a Gonzalo Monteverde en su vivienda para ejecutar la orden de detención preliminar; sin embargo -según el reporte de Migraciones- el empresario no ha salido del país.