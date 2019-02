Venezolanos en el Perú

Señor Director:

Queda demostrado que a nivel país no podemos ni debemos recibir a un hermano venezolano más, porque no estamos preparados para generar empleos en lo inmediato. Cito ejemplos en las principales arterias de Chincha, esto es, cartel en mano, buscan que alguien les alcance un donativo para llevarse algo al estómago. Observé otros cuadros, como parejas con hijos extendiendo la mano para solicitar ayuda. Y, no menos impactante, a pocos metros de la Plaza Mayor, diez jóvenes recién llegados de viaje aplacaban su sed consumiendo un chupete. Otros subsisten vendiendo billetes de circulación en la República Bolivariana. Llamo la atención a las autoridades , contemplar la forma de retornarlos a su país, en tanto y cuanto, se evidencie un gobierno democrático. Dios los proteja.

Víctor Hugo Olmos Acevedo

Uniforme escolar

Señor Director:

Felicitaciones a la ONG Save The Children Perú, Promsex y colectivos como Ni una Menos Perú, que señalan que “por una educación igualitaria y libre para nuestras niñas, debía eliminarse el uso obligatorio de la falda escolar. Las escolares deben elegir”. Sin duda, no sabemos las razones para el uso de uniformes, siempre que estos sean accesibles a todos los bolsillos.

Arturo H. Fernández Perris

El papel de los árbitros

Señor Director:

Se han descubierto, a raíz de las delaciones de ejecutivos de Odebrecht en el Brasil, cerca de 8 millones de dólares que fueron puestos en cuentas en el extranjero a favor del árbitro Horacio Cánepa Torre.

Ahora resulta que su contratante (la Cámara de Comercio de Lima) desconocía las “calidades” de este señor que me parece estuvo preso por el llamado “Huanucazo” (falsificación de actas a su favor en su lugar de origen Huánuco y de otro excandidato que también purgó prisión por corrupto, Víctor Joy Way).

Resulta que ninguno de los otros árbitros implicados en los arbitrajes en favor de Odebrecht y en contra del Estado “sabía quién era o los antecedentes de este ‘señor’ (sic)”.

Los he visto defenderse airadamente y señalar airadamente que “todo era conforme a ley y a derecho, y ellos actuaron prístinamente”. Con un excondenado por corrupción y los antecedentes que adornaban a Cánepa, ¿se puede integrar un tribunal, sin que se presuma va a haber algo sospechoso? ¿Estos señores no leían los periódicos, para informarse sobre quién era Cánepa y su proclividad a lo poco transparente? Esto resulta inverosímil y hace dudar de la honestidad del ente convocante, sus funcionarios y de los árbitros designados que, al parecer, su madre no les dijo como a mí: “Dime con quién andas y te diré quién eres”.

Rolando Calderón Lizárraga

Papeletas e infractores

Señor Director:

Las infracciones de tránsito las cometen los conductores de los vehículos (Art. 24 LGTTT) y NO los vehículos, esta no sutil diferencia no parecen comprender las recaudadoras (SAT y Callao), ya que, a pesar de haberse determinado que el propietario del vehículo no es el infractor y liberarlo de responsabilidad, el vehículo seguirá apareciendo en la WEB y en los “gravámenes” que emiten (que no son tales) como infractor, lo que limita las posibilidades del propietario de ejercer sus derechos como tal. Todo se cambiaría si en lugar de tener “atada” la papeleta a la placa se relacionara al nombre o DNI del infractor. Este es un abuso que las autoridades deben poner fin, así cueste corregir sus sistemas, pero no se puede tolerar estos abusos, solo porque les facilita la cobranza.

Luis Norabuena Casas

