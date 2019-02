Partido PPK está a punto de quedarse sin bancada

El partido Peruanos por el Kambio (PPK) se encuentra a punto de quedarse –ya de manera oficial– sin bancada en el Congreso. Ahora buscará reinventarse y tratar de sobrevivir.

Entre el miércoles y el jueves, los congresistas Alberto Oliva, Janet Sánchez y Jorge Meléndez renunciaron a su militancia al partido con el que llegaron al poder. Dijeron que se mantendrían en el grupo parlamentario. De esa manera, en la bancada de PPK solo quedarían como militantes Gilbert Violeta y Clemente Flores, aunque se especula que este último seguiría el mismo camino de Oliva, Sánchez y Meléndez.

“Lo más probable es que busquemos un nuevo nombre, que lo cambiemos. La bancada ya no tiene nada que ver con el partido. No se olvide, además, que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo”, dijo Carlos Bruce.

Es decir, el grupo parlamentario PPK dejaría de llamarse así para terminar de marcar distancias con la organización que fundó Pedro Pablo Kuczynski.

No es el único cambio de nombre en ciernes, pues el partido también hará lo mismo.

En realidad, esta fue una decisión tomada el año pasado, pero recién está en proceso de implementación.

El Comité Ejecutivo Nacional se reunió hace dos semanas y se decidió que todo se formalizará en una próxima asamblea.

Refuerzos

Con el nuevo nombre, el partido PPK busca empezar una nueva etapa. Por cierto, el parlamentario Juan Sheput confirmó que pasará a ser militante de la agrupación una vez que se concrete dicho cambio. Además, se convertirá en el nuevo jefe de la comisión política.

“Mi militancia se concretará una vez que el partido cambie de nombre porque yo siempre me he mostrado en contra de los caudillismos. No es nada personal contra Pedro Pablo Kuczynski, pero creo que los partidos deberían fortalecerse y no promover caudillos”.

Cabe recordar que mientras estuvo en proceso de inscripción, PPK se llamaba Perú +.

El 16 de febrero de 2015 se realizó la primera Asamblea Nacional Estatutaria, que decidió cambiar el nombre a PPK, para aprovechar el reconocimiento que tienen las siglas del expresidente.

PPK ganó las elecciones presidenciales y obtuvo una representación parlamentaria de 18 legisladores, pero nunca avanzó hacia su consolidación institucional. Los consecuencias son obvias y el futuro luce muy incierto.

El futuro

En resumen, PPK (el partido y la bancada) dejará de llamarse así. Y, en principio (de acuerdo a lo que se desprende de lo declarado por Bruce), tomarían rumbos separados.

En ese escenario, una pregunta por responderse es qué harán Violeta y Sheput con su rol en el Parlamento y en el gobierno.

Luce complicado que los once legisladores que -al día de hoy- integran la bancada de PPK permanezcan juntos.

Las diferencias parecen insalvables. De hecho, para Sheput, lo que vive el partido que lideró Kuczynski es un “ataque” para beneficiar la posición de políticos independientes.

Claro, no deja de ser cierto que lo que ocurre con el partido PPK es un síntoma de un sistema político vigente en el Perú, que reivindica a la “independencia” como un valor superior a la militancia.

Cuando Martín Vizcarra reemplazó a Kuczynski en el poder, por mucho tiempo el grupo parlamentario de PPK exigió ser considerado en las decisiones del Ejecutivo.

Hace poco, los legisladores parecen haber encontrado un acuerdo con Vizcarra. Bruce lo dijo así: “Nueve de los once queremos respaldar al presidente”.

Al menos, en las sumas iniciales, el presidente contará con 9 votos de respaldo seguro en el Congreso. A ese bloque (sea el nombre que vaya a adoptar en el futuro) debe sumarse el respaldo de la Bancada Liberal que -en su mayoría- la forman exmiembros de PPK (con excepción de Francesco Petrozzi).

Eso suma una coalición de independientes de 15 votos para Palacio de Gobierno.

Villacorta: Renuncias son coordinadas

- El secretario de organización de Peruanos por el Kambio (PPK), Jorge Villacorta, dijo que las renuncias de Jorge Meléndez, Alberto Oliva y Janet Sánchez al partido fueron coordinadas, ya que se efectuaron con muy poco tiempo de diferencia una de otra y recurriendo a argumentos muy similares.

- Villacorta añadió a El Comercio que se busca “desacreditar a los dirigentes del partido, desacreditar una voz de apoyo al gobierno, pero crítica”.