Lecciones aprendidas

Se repite mucho que los peruanos no aprendimos nada de la caída de Alberto Fujimori en el 2000, cuando los vladivideos revelaron hasta dónde llegaba la corrupción de su gobierno. Luego de aquella temporada que concluyó con un presidente, su principal asesor y su séquito de ministros, militares, policías, jueces, fiscales y empresarios tras las rejas, lo lógico habría sido que nuestra clase dirigencial tomara nota y no volviéramos a vivir un proceso semejante.

Obviamente no fue así, como hemos confirmado esta primera semana de confesiones desde Curitiba. Los gobiernos que sucedieron a Fujimori no supieron resistirse y fueron rápidamente contaminados por las coimas, esta vez procedentes del Brasil.

Pero si hemos llegado a este punto, con los corruptos arrinconados por las investigaciones fiscales y el acuerdo de colaboración eficaz, es porque, a diferencia de lo que parece a simple vista, los peruanos sí que aprendimos algunas lecciones en ese año 2000.

En primer lugar, comprendimos que el poder no es intocable. Que la caída de los políticos y empresarios más encumbrados puede abrir un breve paréntesis de incertidumbre, pero de ninguna manera es un freno para el desarrollo de un país. Que no existen los privilegiados, que la corrupción no puede ser tolerada en nombre de la estabilidad y que es más lógico aspirar a la prosperidad si se tiene la casa limpia.

También entendimos que una prensa independiente es indispensable para la salud de nuestra democracia. A diferencia de aquella época, cuando la gran mayoría de los medios de comunicación era controlada por el gobierno, la prensa ha mostrado una fuerza informativa, unas ganas de investigar y una actitud crítica que ni ataques tan flagrantes como la Ley Mulder consiguieron torcer. Nunca faltarán los plumíferos, pero hoy son una minoría flagrante y plenamente identificada.

Los peruanos hemos aprendido a movilizarnos y hemos convertido la protesta pública en una forma de democracia directa, que obtiene resultados tangibles. Ocurrió luego del vergonzoso indulto a Alberto Fujimori y también cuando Pedro Chávarry intentó descabezar al equipo especial Lava Jato en víspera de año nuevo. Ambos casos se revirtieron en buena medida porque en el Perú la calle pesa.

Finalmente, descubrimos que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay justos. Aunque cometa errores, esta reserva moral que encarnó Valentín Paniagua y ahora encarnan los fiscales del equipo especial Lava Jato, aparece en los momentos críticos para salvaguardar nuestros valores republicanos.