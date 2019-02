Apuntes para emprendedores

Emprendimientos sociales

José Matos, docente del CIDE PUCP.

Cuando un emprendedor llega con un proyecto social bajo el brazo y empieza a tocar puertas para convencer a inversionistas de que se puede pensar en algo más que ganancias económicas, es visto con desconfianza. Por su propia naturaleza, una empresa de tipo social no se orienta a generar grandes ganancias, lo que no quiere decir que no pueda lograrlo. Es válido preguntarse si los futuros empresarios cuentan con un enfoque social, con una mirada de país que entiende la empresa como una forma de generar mejores oportunidades para todos. Es importante concientizar a la gente sobre la realidad en el Perú. Otro paso importante es construir una alianza universidad-empresa.

Negociación estratégica

Alfredo Torero, docente del CIDE PUCP.

Negociar implica crear un balance entre dar y recibir para que ambas partes se beneficien. En los emprendimientos saber negociar nos abre muchas puertas. Para iniciar una negociación con buen pie se debe saber con quién se negociará, el mensaje y la forma de comunicarse debe adecuarse al interlocutor. Para llegar a un acuerdo se deben hacer preguntas abiertas cuyas respuestas informen las debilidades y fortalezas del interlocutor, saber leer su lenguaje corporal y comprender cuando la negociación llegó a su techo. Las concesiones también son parte importante de la negociación, pero estas no deben darse muy rápido. La negociación debe darse de a pocos, conforme se leen las intenciones de la otra parte.