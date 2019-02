Juan Sheput aceptará ser presidente del comité político de PpK

El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) Juan Sheput, manifestó que aceptará la invitación para ser el presidente del comité político del partido.

En los últimos días, 3 congresistas del partido de gobierno renunciaron producto de una presunta intención de perjudicar al presidente Martín Vizcarra, tal como se pudo ver en un chat del CEN de PpK, en los que están involucrados Gilbert Violeta, Salvador Heresi y Jorge Villacorta.

"Yo he decidido aceptar esa invocación que me hizo la asamblea de Peruanos por el Kambio para incorporarme como presidente de la comisión política. No tengan la menor duda de que voy a hacer todos los esfuerzos para consolidar una maquinaria política", dijo Juan Sheput a RPP.

Juan Sheput dijo que se volverá militante del partido cuando este cambie de nombre "Mi militancia se concretará una vez que el partido cambie de nombre porque yo siempre me he mostrado en contra de los caudillismos [...] No es nada personal contra Pedro Pablo Kuczynski, pero creo que los partidos deberían fortalecerse y no promover caudillos", manifestó.

En total son once miembros en el bloque legislativo y seis son invitados:

Mercedes Aráoz (invitado)

Carlos Bruce (invitado)

Juan Sheput (invitado)

Ana María Choquehuana (invitado)

Sergio Dávila (invitado)

Moisés Guía (invitado)

Clemente Flores (militante)

Jorge Meléndez (renunció al partido)

Alberto Oliva (renunció al partido)

Janet Sánchez (renunció al partido)

Gilvert Violeta (militante)

Salvador Heresi (no agrupado)