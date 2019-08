Antonio Becerril admitió haber ido con empresaria para pagar coima a alcalde

El fiscal Juan Carrasco Millones apeló el auto del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria que excluye al excongresista fujimorista Antonio Becerril de ser presunto miembro de la red criminal "Los Temerarios del Crimen", encabezada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

Esta decisión del fiscal recae en la propia declaración de Becerril, quien admitió haber acompañado a la empresaria Mirtha Gonzales Yep cuando en el 2018 esta visitó al exburgomaestre chiclayano con el expreso propósito de abonarle una coima a cambio de la asignación de una obra pública por 11 millones de soles.

Al acogerse a la terminación anticipada del proceso, el hermano del congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, aceptó la imputación del fiscal Carrasco de haber sido parte de una conspiración corrupta para que se asignara sin licitación ni concurso público a la compañía colombiana Constructora CRD, representada por Mirtha Gonzales, la construcción de una planta de transferencia de residuos sólidos en Chiclayo.

En dicha ocasión Gonzales le entregó un adelanto de 30 mil soles en efectivo al exalcalde chiclayano, con quien acordó pagar un soborno del 10% de la obra: 5% para David Cornejo y 5% para los hermanos Becerril.

Antonio Becerril fue condenado a 4 años de prisión no efectiva con un periodo de prueba de 3 años; mientras que su hermano Wilfredo huyó del país con dirección a Estados Unidos, y el congresista Héctor Becerril niega los hechos.

Además, el último domingo la empresaria declaró al programa “Cuarto Poder” que como parte de pago a los hermanos Becerril por haberla ayudado a conseguir la obra, Wilfredo Becerril le pidió pagar los acabados de la casa que estaba construyendo el legislador naranja.

Por otro lado, Antonio Becerril también recibió condena por haber pagado un soborno al exalcalde David Cornejo para autorizar el cambio de uso de un terreno con la finalidad de obtener una mayor ganancia.

Mea coima

Antonio Becerril reconoció que su hermano Wilfredo le presentó a Mirtha Gonzales, la empresaria que ha delatado a los tres hermanos Becerril.

Además, admitió que la acompañó a una reunión para entregar una coima al exalcalde chiclayano, pero afirmó que desconoció si la empresaria había consumado el acto ilícito.

“Posterior a la fecha que me presentó mi hermano Wilfredo a esta señora, ya se había licitado la obra de la planta de transferencia. Un día que no recuerdo la fecha nos encontramos con esta señora en el Hotel Winmeier, en Chiclayo, y me manifestó que tenía una reunión en la casa de David Cornejo y me pidió que la acompañara”, declaró Antonio Becerril al fiscal.

“La acompañé en horas de la noche. Llegamos a la casa del alcalde. Yo bajé (del auto) para saludarlo. Encontramos en la reunión (al regidor) Boris Bartra Grosso... la señora Gonzales le explicó que ella había llegado tarde a la licitación de la planta de transferencia de residuos sólidos. En ese momento me despedí de David Cornejo y salí de la casa junto con Boris Bartra y nos despedimos. La señora se quedó a solas en la casa de Cornejo”, detalló.

Pero la propia Mirtha Gonzales, y otros testigos afirman que Antonio Becerril sabía de los pagos. Por eso el fiscal Juan Carrasco lo acusó de cohecho. Y Antonio Becerril aceptó el delito, tanto por haber asistido para el pago del soborno como por haber pagado una coima al exalcalde chiclayano para que saneara un terreno de su propiedad.

“Tuvo que aceptar delitos por presión”

El abogado de Antonio Becerril, Edwin Benavente Delgado, dice que su cliente se vio forzado a admitir que participó de una reunión en que la empresaria Mirtha Gonzales abonó una coima al exalcalde David Cornejo.

“En su declaración, Antonio Becerril señala no haber visto la entrega del dinero, pero como el fiscal insistía que había cometido cohecho en los dos casos, aceptamos los cargos bajo la versión del fiscal de que la había acompañado para que coimee al exalcalde. Por eso se le condenó por cohecho en esos dos casos”.

Afirmó que él aceptó los delitos por temor y para acogerse a la terminación anticipada.