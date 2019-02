El primer siglo del Apra en 2024

El día de la fraternidad aprista que se conmemora hoy encuentra al partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, hace 95 años, en una de sus crisis más profundas debido a que su presente es dramático pero su futuro sombrío y complejo.

Es la fecha más apreciada del calendario aprista pues cada 22 de febrero se celebra el nacimiento de Haya de la Torre, con frecuencia con mítines muy concurridos por la militancia que aprovecha la ocasión para renovar su apuesta por el partido de la estrella.

En los casi cien años del Partido Aprista ha habido, como en cualquier agrupación política de larga vida, altas y bajas. La actual debe ser, sin duda, una de las peores del Apra.

Alan García está en capilla a la espera de lo que se diga en Brasil en los testimonios de los ex funcionarios de Odebrecht sobre los sobornos que, bajo distintas formas, se pagaron a autoridades políticas peruanas.

Pero el problema principal del Apra no es solo que la honestidad de su líder está seriamente cuestionada –fenómeno que no es reciente–, sino que el partido –o, más bien, la dirigencia de lo poco que queda de este– se ha alineado de manera incondicional con García, hipotecando el futuro del partido al destino judicial del ex presidente.

Con ese fin, el Apra fortaleció su relación con Fuerza Popular, reforzando de este modo la alianza fujiaprista cuyo fin principal fue el blindaje judicial de García y Keiko Fujimori mediante un manejo arbitrario y hasta inconstitucional que llevó a ambos partidos al descalabro ante la ciudadanía.

Esto ocurre en medio de una desconexión total del Apra con la gente, siendo una de sus expresiones una escuálida representación parlamentaria, con cuatro congresistas en el período 2011-2016 y cinco en el actual.

Alan García ha optado por hundir al partido fundado por Haya de la Torre creyendo que así podrá salvarse.

¿Cómo recibirá el Apra su primer siglo el 24 mayo de 2024? ¿Hecho tiras ya no pudiendo renacer por el descalabro de la falta de generosidad de Alan García para permitir que su agrupación tenga futuro, o con una perspectiva sólida gracias a una nueva dirigencia que limpie y le otorgue decencia al partido, y al país una propuesta estimulante?