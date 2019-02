Cuestión de apellido

Tengo amigas que decidieron borrarse el primer apellido como una manera de matar al padre que las hirió o se esfumó de sus vidas. Algunas han invertido sus apellidos por homenajear a sus madres, que fueron las que las cuidaron.

He conocido personas cuyo padre desapareció y que llevan en primer lugar su apellido; mientras que el de sus mamás, las verdaderas jefas de familia, está en segundo lugar. Esta tradición patriarcal no refleja en lo absoluto la realidad de miles de hogares.

No, no es verdad, como dice algún zafio fujimorista con masculinidad frágil, que el proyecto de ley que permitiría elegir a las familias el orden de los apellidos de su prole, “no abone al país”. Claro que abona. Ya que en la ley hombres y mujeres están en igualdad plena, y ambos pueden ser sostén de sus hogares, también ambos deberían ser proveedores de apellido. Más en casos de familias con una madre soltera, en las que el padre, pese a la filiación, no tiene un papel activo en la vida de sus hijas e hijos.

El primer apellido es algo que escucharemos como algo que nos identifica, define y condiciona desde que empiecen a llamar lista en el colegio y por el resto de la vida. ¿Debemos obligar a las personas a escuchar cada vez que los llaman el apellido de un fantasma? Hace pocos años las mujeres casadas debían colocarse el apellido del marido con un “de” que indicaba la pertenencia a un hombre. Insistir en que el apellido del padre debe ir primero es igual de anacrónico.

El proyecto de ley de Marisa Glave, que va a debatirse en comisión el próximo 28, no quiere imponer nada, solo propone la posibilidad de elegir, como ya se hace en muchos países.

Mi hijo Amaru nació en España y lleva como primer apellido el de una de sus madres. Ojalá sigamos avanzando.