Odebrecht: abogado de Toledo sostuvo que Maiman y Barata mienten [VIDEO]

El caso Odebrecht sigue su curso desde que iniciaron los interrogatorios este lunes y, en este contexto, se reveló que el pago de coimas para la carretera Interoceánica Sur durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, fueron de alrededor de 45 millones de dólares.

Al respecto, el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, declaró que el acuerdo con Josef Maiman ya estaba cerrado y cerca de culminar el caso de Toledo, prófugo en Estados Unidos. No obstante, su abogado, Roberto Su, aseguró tener pruebas que demostrarían que Barata y Maiman mintieron.

"No entiendo cómo dice 'caso cerrado'. Si Maiman y Barata le han mentido. Jorge Barata dice que han pagado US$ 20 millones, pero banco suizo dice que US$ 34 millones 300 mil", precisó el letrado por la noche del viernes.

Además, Su explicó que esta información llegada de Suiza, "demuestran que Joseph Maiman y su socio Leo Malamud, vicepresidente de Merja, ha suscrito contratos con Jorge Barata, no como dice él del 2004, sino reuniones del 18 enero del 2005, donde se ponen de acuerdo para licitación de IIRSA Norte e IIRSA Sur".

Con ello, finalmente, el abogado de Toledo expresó que la empresa Confiado transfirió dinero a otras dos que derivaron el monto a Ecoteva. "No aparece ni un dólar para Toledo o a un familiar, pero sí ocurre festín con Maiman", señaló acerca del examigo y delator del exmandatario.

Así, Roberto Su aseveró que existen "elementos de convicción" suficientes para presentar el cese de la prisión preventiva por 36 meses que pesa sobre su patrocinado dese el 2017 para que "regrese al país y enfrentar el proceso en libertad". Indicó también que el 26 Juzgado Penal ha admitido un habeas corpus para el caso Ecoteva.