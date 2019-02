Maltrato en el José Pardo

Señor Director:

De acuerdo al cronograma del proceso para cubrir plazas vacantes, para el cargo de auxiliar de laboratorio, en el Instituto Superior Tecnológico Público José Pardo en Lima, el 14 de diciembre de 2018 presenté mi expediente (No. 4950). Tras la evaluación el 20 de diciembre se publicó el cuadro de méritos, obtuve el puntaje de 50.7.

Sin embargo, el 21 de diciembre, la dirección de esta institución de educación superior técnica promulga una fe de erratas en la que se me cambió de plaza. Vista esta situación presenté mi reclamo, y días después, el 28 de diciembre, la jefatura del IESTP José Pardo resuelve nombrarme en el puesto de oficinista, al que yo no he postulado.

Ante esta injusta situación presenté mi queja ante la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, pero tras varias gestiones no se ha resuelto nada. Por el contrario, entre un funcionario de esta instancia educativa y la dirección del José Pardo me pidieron que acepte el cargo de oficinista, pues a la que postulé y gané por concurso ya la ocupa otra persona. En la DRELM solo se me ha dicho que espere otra convocatoria, pero hasta ahora sigo en la incertidumbre y sin trabajo. ¿Es justo? Invoco a las autoridades atender mi caso.

Anaír del Rosario Benites L.

dni: 07455257

Propuesta sobre las AFP

Señor Director:

¿Por qué las AFP reciben el 3% del total del sueldo si sólo administran el 10% del sueldo? Propuesta Legislativa:

1.- A todo trabajador, el empleador está obligado a abrirle una cuenta de ahorros intangible en el Banco de su preferencia, en la cual se le depositará el 10% de su sueldo con FIN PREVISIONAL. Dicha cuenta tiene carácter de INTANGIBLE y sólo podrán retirar el monto total acumulado el trabajador al llegar a la edad de jubilación, sus herederos forzosos en caso de fallecimiento o sus familiares en Orden de prelación según el Código Civil Peruano en caso de incapacidad permanente.

Juan Eskorceny Cueva Rioja

dni: 16423090

Héctor Becerril

Señor Director:

Héctor Becerril debe ser desaforado inmediatamente para ser puesto a disposición de la justicia, ser juzgado de acuerdo a ley, y si es encontrado culpable ser sentenciado. Ya no cabe ninguna duda de que la familia Becerril han hecho de las suyas en Chiclayo.

Demetrio Vilca

denvil58@gmail.com

Anchoveta, la protagonista

Señor Director:

Ante la inminente entrada en vigencia de la nueva tasa de derecho de pesca por la extracción de anchoveta, las empresas agrupadas en la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros hace sentir su disconformidad con la medida con sendas marchas en Piura y Lambayeque. Curiosa la estrategia de supervivencia de la dinámica poblacional de la anchoveta. Mientras en el norte se protege más allá de la latitud 5° del área permitida para la pesquería industrial y en la cual solo las empresas pesqueras familiares de Consumo Humano Indirecto pueden capturarla para el procesamiento de harina; con el beneplácito de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y por eso el tema del aumento de la tasa del derecho pesquero. En el sur, se protegen concentrándose, entre la milla 2 a la 5 aprovechando el escaso talud continental; pero siempre con la pretensión de la SNP de su captura para la harina. La política pesquera la dirigen personas como el Ministro de la Producción y el viceministro de Pesca; que no están cualificadas y preparadas para entender el manejo ecosistémico del recurso anchoveta, verdadera protagonista del mar peruano.

Edwin Vegas Gallo

dni: 02771135