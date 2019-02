Desde adentro

Las declaraciones que dio Jorge Barata al acogerse a la colaboración en enero del 2017 abrieron el camino de las investigaciones y hoy se están ratificando. El testigo Igor Braga Vasconcelos Cruz confirmó que Odebrecht negoció un acuerdo ilícito con el hoy prófugo exgobernador regional del Callao Félix Moreno para adjudicarse los contratos de la construcción de la vía Costa Verde, tramo Callao.

Vasconcelos Cruz, exapoderado de Odebrecht y director del proyecto de la Costa Verde Callao, declaró en la sede del Ministerio Público de Brasil en Curitiba ante la fiscal del Equipo Especial Geovana Mori y con participación de su abogado defensor Eduardo Roy Gates.

Responsabilidad confirmada

Vasconcelos Cruz respondió con todo detalle las preguntas de la fiscal y el abogado defensor. No se guardó nada. Relató cómo se gestó el proyecto de la Costa Verde, tramo Callao, a pesar de tratarse de una construcción inviable para los ingenieros.

“Lo importante es que ha confirmado el pago del soborno y también ha dado mayores detalles sobre estas contrataciones que nos ha dejado bastante satisfechos”, declaró la fiscal Geovana Mori al término de la diligencia, sin entrar en detalles de lo dicho por el testigo.

Anotó que hay bastante información documentaria en este caso que se está recogiendo y que confirma lo dicho por este y otros testigos. “La responsabilidad (de Félix Moreno) está bastante acreditada”, subrayó la fiscal.

El acuerdo ilícito

Según trascendió de fuentes presentes en el interrogatorio, Igor Vasconcelos confirmó que en una serie de reuniones, que ocurrieron entre el 2012 y 2013, en la casa del empresario Gil Shavit se acordó un pago de cuatro millones de dólares para que Odebrecht pudiera adjudicarse el contrato de construcción que tenía un costo de 302 millones de soles.

En una reunión, en los primeros meses del 2013, participaron Moreno, Shavit y el exsuperintendente de Odebrecht Ricardo Boleira. Allí se acordó que Moreno recibiría el 60% del monto pactado, esto es 2,4 millones de dólares. El 40% restante, US$ 1,6 millones, sería para Shavit.

Favre

Luego, Moreno solicitó que 2 millones de dólares de su porcentaje sean entregados al publicista Luis Favre para el pago de sus servicios como asesor de campaña, en su reelección como presidente regional del Callao, del 2014 al 2018.

De acuerdo con Jorge Barata y Ricardo Boleira, Odebrecht aceptó el pedido de Moreno y procedió a realizar dicho pago, en cinco partes de 400 mil dólares cada una, a Luis Favre a través de la empresa FX Comunicaciones.

Efectivamente, Luis Favre, quien actualmente reside en Francia, prestó los servicios de consultoría a la campaña de reelección de Moreno. Al ser interrogado por la fiscalía en Francia, Favre habría dicho que fue contratado para dar ese servicio por FX Comunicaciones de Valdemir Garreta y que desconoce de cualquier pago o acuerdo ilícito.

Sobre el resto del pago lo que se sabe todavía no está claro. Ante una pregunta de Roy Gates, Igor Vasconcelos respondió que no le consta que se realizaran pagos en el Perú, ni siquiera que se haya entregado dinero a Moreno. Pero esa no era su función. Los pagos los conocía Barata y la Dirección de Operaciones Estructuradas.

Lo que han dicho otros testigos es que Odebrecht no canceló el monto total pactado. Para cuando debían realizarse los pagos, el año 2014, ya había estallado el escándalo Lava Jato en Brasil y se detuvieron todas las transacciones de la caja 2 de la constructora brasileña.

Shavit

Sin embargo, sí se realizó un depósito a la cuenta de Gil Shavit a nombre de la offshore Cardiff en las Bahamas. Sobre este monto, Shavit dice que recibió 350 mil dólares.

En tanto que Odebrecht asegura haber realizado un segundo depósito de 410 mil dólares, lo que totalizaría un pago de 760 mil dólares para Gil Shavit. Este dinero no habría llegado a Moreno.

“Lo que yo he escuchado, porque le pregunté puntualmente eso, es que el testigo solo señala que hubo un acuerdo y que habría habido un pago a Luis Favre, pero es un pago que se realizó en Brasil”, precisó el abogado de Moreno, Eduardo Roy Gates.

Agregó que el dinero jamás ingresó al país y, por tanto, no hay una afectación al orden económico en el Perú. “Acá se menciona a Favre, pero él ni siquiera está comprendido en la investigación”, subrayó Roy Gates.

Sobrecostos

Además de reconocer los sobornos, Vasconcelos Cruz aportó otros detalles importantes para la investigación. Señaló que Moreno llevó adelante el proyecto de la Costa Verde Callao pese a que había sido declarado inviable por diferentes organismos.

Félix Moreno llevó adelante el proyecto como parte de su campaña reeleccionista y, probablemente, para asegurar el pago ilícito pactado con Odebrecht.

Vasconcelos dice que el dinero para los pagos ilícitos salió de los sobrecostos que castigaron la obra vial que se presupuestó en 302 millones de soles, pero terminó por costar 470 millones de soles.

La obra debía realizarse entre el 19 de mayo del 2014 y el 28 de julio del 2015, pero Odebrecht solicitó y obtuvo plazos adicionales por 737 días. La Contraloría ha estimado un sobrecosto no justificado de 40 millones de soles.

El tramo de la Costa Verde en el Callao está concluido, pero la obra permanece sin ser entregada y no hay nadie que la reciba por todas las dudas generadas, tras conocerse las negociaciones ilícitas entre Odebrecht y Félix Moreno.

Prisión preventiva

El exgobernador regional del Callao se encuentra prófugo de la justicia y con orden de captura, pero por otro caso: la presunta venta subvaluada de un terreno en el fundo Oquendo.

El Equipo Especial para el caso Lava Jato en el Perú logró que, en abril del 2017, el juez Ricardo Manrique Laura dictara 18 meses de prisión preventiva para Moreno, pero tres meses después la Sala de Apelaciones Nacional Anticorrupción revocó la medida y Moreno quedó en libertad.

Nuevos pedidos del Equipo Especial del Ministerio Público para lograr la detención de Moreno por el caso Odebrecht no han sido acogidos por los jueces. Nuevas declaraciones, como la de Igor Vasconcelos, podrían hacer cambiar de idea a los jueces.

Sin embargo, la libertad o actual evasión de Félix Moreno no impide a los fiscales continuar las investigaciones. El viernes también será interrogado por este caso Raymundo Trindade Serra, el número dos de Odebrecht en el Perú, quien podría complicar aún más las cosas al exgobernador regional.❖

Interrogatorios: jueves 21

Testigo 1. Luiz Eduardo da Rocha Soares.

Hora: 9:00 a.m. hasta 2:00 p.m.

Casos: La red de Gonzalo MonteverdePeñaranda-Alpha Consult.Atala Herrera.Prado Ramos. Xavier Pérez Giménez.

Fiscal: Norma Geovana Mori Gómez.

Procuradores: Jorge Ramírez-Silvana Carrión.

Testigo 2: Raymundo Trindade Serra.

Hora: 9:00 a.m. hasta 4:00 p.m.

Casos:

Juicio a César Álvarez. Sobornos carreteras Carhuaz-Chacas-San Luis.

Fiscal: Norma Geovana Mori Gómez. Germán Juárez Atoche. Elmer Chirre.

Procuradores: Jorge Ramírez-Silvana Carrión.

Balance positivo de interrogatorios

El fiscal Germán Juárez, quien permanece en Curitiba al frente del Equipo Especial, calificó de positivos los interrogatorios realizados hasta hoy, por la información que están entregando los testigos, exfuncionarios de Odebrecht.

La fiscal Geovana Mori indicó que los testigos también están entregando o ayudando a encontrar pruebas documentales que corroboran las historias que están relatando a los fiscales y que consolidan las investigaciones en curso.

El fiscal José Domingo Pérez se encuentra en Lima dedicado a redactar el documento que presentará ante la jueza María de los Ángeles Álvarez, para la aprobación del acuerdo de colaboración con Odebrecht.

A los fiscales desplazados a Curitiba todavía les quedan dos intensos días de interrogatorios, siendo el testimonio más esperado el de Raymundo Trindade Serra, que se realizará el viernes, sobre diversos temas vinculados a las actividades de Odebrecht.

Engie Herrera

Procurador anticorrupción del Callao.

“La información que se va dando es muy importante porque evidencia lo que ya se tenía desde hace mucho tiempo, que se conocía, pero que no se podía corroborar”.

Gladys Vallejos

Abogada del expresidente Pedro Pablo Kuczynski

“Estamos satisfechos con las declaraciones de los testigos porque corroboran que el expresidente Kuczynski no ha intervenido en actos de corrupción alguna”.