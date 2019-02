Erasmo Reyna: "Creemos que Alan García saldrá airoso de esta investigación"

El abogado de Alan García, Erasmo Reyna, asegura que su patrocinado saldrá airoso y que no recibió coimas de Odebrecht.

Tras el interrogatorio del lunes en Curitiba, Brasil, Alan García aseguró que no hubo coima ¿De dónde saca esta información?

Debe quedar claro que los brasileños son bastante claros, puntuales y directos para decir las cosas, cuando es coima es coima; cuando es pago ilícito es pago ilícito. Nadie, hasta el día de hoy, ha señalado que se le haya pagado alguna coima a Alan García. Puedo decir que en las declaraciones del día lunes nadie ha afirmado que se haya pagado o se haya efectuado un pago ilícito, menos aún un pago de coima.

¿Se dijo que no hubo coima?

Sí se ha dicho (que no hubo coima).

¿En qué momento el señor Marcos Grillo dijo que no hubo coima?

Ya se va a saber, cuando haya la traducción y estén los documentos en el expediente.

¿Usted la tiene?

Nadie la tiene.

Entonces, ¿cómo están tan seguro que dijo eso?

Porque he escuchado con estas orejas que Dios me ha dado y con este entendimiento que gracias a Dios no puede interpretarse de manera diferente.

¿Cómo alguien da una conferencia y no sabe quién le paga?

Lo que pasa es que ya el convenio estaba dado con FIESP y García se presentó a dar su conferencia, expidió su recibo y dio sus coordenadas bancarias para el depósito.

Resulta extraño que García no sepa quien le pagó la conferencia

Para nosotros siempre fue FIESP el que pagó la conferencia. Este tema de la presencia de Spinola y de Grillo por Odebrecht es un tema que recién se ha conocido.

La información que llegó desde Brasil señala que el dinero salió de la caja 2, que manejaba dinero sucio.

No hay ningún documento, más bien hay corroboraciones de que jamás tuvo ningún contacto ni con Grillo ni con Spinola. En ningún momento Barata hizo mención que el pago era de Odebrecht y tampoco que el dinero era de la caja 2. Nadie supo.

¿Estarían pensando pedir otro asilo?

No, ya eso ha sido descartado.

¿Cree que hay persecución política en el país?

No quiero ingresar nuevamente a ese análisis. Lo que sí creo es que la actuación de Domingo Pérez no ha sido la más feliz desde el punto de vista constitucional o del respeto a derechos fundamentales de los investigados y no solamente en el caso García.

¿Qué cree que pase en marzo cuando se interrogue a Jorge Barata?

Nosotros creemos que Alan García saldrá airoso de esta investigación, siempre que venga la verdad y nada más que la verdad.