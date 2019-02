PpK sobre chats filtrados: "Solo muestran legítima deliberación política"

El partido Peruanos por el Kambio se pronunció tras la filtración del chat de Whastapp 'CEN PPK', en el cual un grupo de miembros buscaba deslindarse de las acusaciones sobre los aportes de campaña y el manejo de los fondos partidarios, coordinando una estrategia de medios para señalar que el presidente de la República, Martín Vizcarra.

"#DENUNCIAMOS vulneración a nuestro derecho constitucional a la intimidad. Diálogo publicado sólo muestra legítima deliberación política partidaria. Exigimos investigación y sanción penal. El nerviosismo de quienes temen la lucha contra la corrupción amenaza la democracia", publicó el partido PpK a través de un comunicado en Twitter.

Asimismo, a través de otro tweet, el partido denunció una "interceptación ilegal" de las comunicaciones internas del Comité Ejecutivo Nacional, exhortando a la Fiscalía a llegar al fondo de las investigaciones del caso, para determinar a los responsables.

"Nada ni nadie nos va doblegar. La Fiscalía tiene que llegar al fondo de la verdad. #DENUNCIAMOS INTERCEPTACIÓN ILEGAL de nuestras comunicaciones", fue el segundo mensaje enviado por PpK.

De acuerdo a las capturas del chat, este grupo buscaba deslindarse de las acusaciones al partido sobre los aportes de campaña y el manejo de los fondos, razón por la que coordinaban una estrategia de medios para señalar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, pudo haber tenido responsabilidad económica en 2016, cuando era jefe de campaña de Pedro Pablo Kuczynski.

"Jorge [Villacorta], eso de "conocerlo todo" no es exacto. Quien tiene el poder para delegar, puede delegar todo o limitarlo a determinados actos. Por ejemplo, cuando PPK me nombró Jefe de campaña, yo hablé con él para que explícitamente se excluyera las competencias económicas y administrativas (ya que para tal fin estaba Alfonso Grados) y así se consignó en el acta, mientras que en el acta de nombramiento de Martín Vizcarra como Jefe de campaña no se consigna tal limitación. Por tanto, en términos legales, él tuvo una competencia mayor en su periodo de como Jefe de campaña", escribió Violeta la tarde del último 13 de febrero.

Por su parte, Jorge Villacorta agregó que el mandatario "era miembro de la plancha presidencial, y como tal, tenía acceso más amplio a todos los temas de la campaña".