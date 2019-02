Bruce: Vizcarra no se encargaba de las finanzas porque no tenía contactos [VIDEO]

Tras difundirse los chats de Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Peruanos por el Kambio (PpK), Carlos Bruce indicó que discrepa con la posición de Gilbert Violeta, Jorge Villacorta y Salvador Heresi, pero aclaró que ellos están “en su derecho”.

“Tienen derecho a estar en contra de Martín Vizcarra. Obviamente yo discrepo, pero están en su derecho. He visto que, en privado, hablan y tienen la misma posición que tienen en público, por los menos tienen coherencia. Todos tenemos derecho de hablar cosas inteligentes y cosas medias tontas”. expresó Bruce.

En ese sentido, el legislador negó que el presidente Martín Vizcarra haya estado a cargo de los temas financieros del partido Peruanos Por el Kambio, durante la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski.

“Martín Vizcarra se encargaba de temas políticos, inclusive se reunía con algunos candidatos al Congreso para afinar los temas políticos y que salgamos como voceros en cierta dirección en la campaña”, sostuvo Carlos Bruce.

“Todos sabíamos también que eran otras personas que se encargaban del tema económico, no Martín Vizcarra, porque no se olviden que era alguien de provincia, que no tenía contactos a nivel de Lima, entonces no era la persona que se encargaba de las finanzas”, añadió el parlamentario.

En la víspera, Jorge Villacorta, del CEN de PpK, coordinó estrategia de medios con Gilbert Violeta y Salvador Heresi para deslindar responsabilidad en finanzas de campaña; y como consecuencia de ello, señalar la que pudo haber tenido el presidente de la República, Martín Vizcarra, en un momento del 2016, cuando era jefe de campaña de Kuczynski.