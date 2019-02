Reyna: "García jamás tuvo ningún contacto con Grillo ni con Espinola"

Erasmo Reyna aseguró que hasta el momento las declaraciones de exfuncionarios no han afirmado que se le dio coimas a Alan García.

Asimismo, sostuvo que el documento contractual celebrado entre las partes cumple con todos los requisitos legales, es decir, menciona el monto, lugar, tema y las personas que intervienen.

“Era un particular que celebraba un contrato con otro particular y no es problema que se haya celebrado dos meses después de haber prestado el servicio”, manifestó.

El abogado explicó que a inicios de abril la Federación Industrial de Sao Paulo por intermedio de Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, invoca a Alan García para que realice una conferencia de 45 minutos en el mes de mayo del año 2012, lo cual se ejecutó.

Sin embargo, no se cumplió con el pago, por lo cual el secretario personal del expresidente envió una serie de correos a Barata donde le otorga los datos de las cuentas bancarias de García.

“Hasta el 28 de junio para nosotros FIESP se iba a hacer cargo del pago y cuando trae (Barata) el contrato firmado por Espinola a fines de junio se entiende que Espinola había asumido toda la responsabilidad de todas las gestiones. Nosotros recién hemos tomado conocimiento de que el pago es por intermedio de Odebrecht ahorita”, sustentó.

El invitado recalcó que el líder del Apra no ha tenido ningún tipo de acercamiento con los involucrados ni tampoco tenía conocimiento de que el pago venía de la empresa brasileña por lo cual todo está bajo ley.

“García jamás tuvo ningún contacto con Grillo ni con Espinola y Barata jamás dijo que el pago era de la caja dos”, precisó.

Por otro lado, sostuvo que el fiscal José Domingo Pérez ha actuado sin la objetividad que la investigación lo amerita. Por lo cual, se encuentra alerta para proceder con todos los mecanismos de defensa que les provee la ley.

“La actuación de Domingo Pérez no ha sido la más feliz desde el punto de vista constitucional o de respeto de los derechos fundamentales para los investigados”, puntualizó.