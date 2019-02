en la bancada oficialista

El chat que cobró vida

Luego de que un diario incluyera testimonios que involucran a Giovanna Violeta, hermana de Gilbert Violeta, en un presunto manejo de fondos de campaña, el chat de la bancada de PPK –usualmente inactivo– empezó a registrar mensajes, entre otros, de Carlos Bruce y Mercedes Aráoz. Según se sabe, ellos parecían estar de buen humor.

congresista vieira compite con vilcatoma

Pide demandar a... ¡Brasil!

Siguiendo el ejemplo de Yeni Vilcatoma, el congresista Roberto Vieira planteó una denuncia contra el gobierno del Brasil pues, a su entender, "Odebrecht nos ha robado en colusión con el gobierno brasileño que le ha facilitado las cosas para que obtengan ganancias millonarias a costa de la sobrevaloración. Los robos que hizo fueron con anuencia de Lula y Rousseff". Así como lo lee.

receso con fotos y música

Más carnavales en el Congreso

No, no se trata del carnaval de contrataciones, sino de dos actividades que hoy se darán en el Legislativo: una exposición fotográfica sobre esa fiesta en Ayacucho y el lanzamiento de los carnavales de la 'Nación Wanka'. El primero es organizado por Joaquín Dipas y el segundo por Francesco Petrozzi. La fiesta no cesa, eh.

Varios apuntan ya al 2021

Se vocean candidatos

Aunque faltan dos años para la elección presidencial, y pese al escándalo en torno al financiamiento de campañas electorales recientes, ya se habla de candidaturas. Al voceado Jorge Nieto, Salomón Lerner Ghitis sumó ayer a Gastón Acurio y Marisa Glave. ¿Les habrá propuesto?

en días en que llegan datos desde brasil

Alan, el tuitero empedernido

Ha llamado la atención de los usuarios de redes sociales la cada vez mayor interacción en Twitter del expresidente Alan García, sobre todo cuando se ha empezado a recibir desde Brasil información acerca de probables coimas en su segundo gobierno. Debe ser casualidad, ¿no?