Ministro responsabiliza a alcaldes y Región Cusco por falta de atención al agro

Cusco. En noviembre y diciembre de 2018, la sequía y las heladas provocaron millonarias pérdidas en la agricultura. Se calculó en S/ 25 millones lo afectado. La falta de atención a los productores perjudicados se debió a que los exalcaldes distritales y provinciales, así como la Dirección Regional de Agricultura del gobierno regional, no actuaron con la premura de la emergencia.

El ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, refirió que su cartera cumplió con declarar en emergencia al sector agrario, pero las autoridades no implementaron acciones inmediatas. "Cuando se declara la emergencia, los alcaldes pueden usar sus recursos inmediatamente para atender a los afectados. Si sobrepasa su capacidad, lo debe hacer la municipalidad provincial y, si esta es sobrepasada, le corresponde a la Región. Eso no ocurrió", observó Mostajo.

Acerca del Seguro Agrario Catastrófico, dijo que es la Dirección de Agricultura la que debe levantar los padrones de afectados y entregar a la aseguradora. Hasta ahora, no se elevaron los documentos para que se haga efectivo el pago. "La aseguradora me está solicitando los padrones, requiero que se entregue toda la lista. La anterior gestión no la hizo diligentemente", dijo.

Otro factor que impidió la atención es que las nuevas autoridades debían entregar las fichas de daños para gestionar los recursos. Lo hicieron con demora, porque "contrataron nuevo personal que no conocía el procedimiento y eso generó una demora de más de dos semanas". Ahora hay S/ 1 200 000 para entregar ayuda.

Añadió que sí es posible mejorar las condiciones del Seguro Agrario para el 2020 e incluir a otras zonas de alto riesgo como Aplao, en Arequipa. Mostajo participó en la mesa de diálogo con los campesinos del Cusco para resolver sus demandas.