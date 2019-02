RMP: "¿Es todo lo que hizo Alan García? No, pero basta para procesarlo”

Rosa María Palacios se refirió al testimonio de Marcos de Queiroz Grillo, ex encargado de generar los recursos para la caja 2 de Odebrecht, quien confirmó que los pagos realizados al expresidente Alan García por las conferencias que dictó el 2012, fueron simulados.

“La caja 2 es un fondo para pagar sobornos, coimas de diferentes países, pero este fondo se generaba a su vez de actividad criminal, es decir, Odebrecht en algunas obras inflaba sus costos, cobraba a los distintos Estados y esa cantidad de dinero pasaba a esta caja”, explicó.

RMP señaló que, según las declaraciones de Grillo, se montó un esquema de pago simulado para pagar la conferencia, por lo cual, la ponencia existió, pero no un contrato previo.

“Alan García da una conferencia a una federación de empresas industriales, esa federación no le paga nunca Alan García, le paga Odebrecht. La federación lo lleva gratis y no era la primera vez que dictaba una conferencia para esa federación”, comentó.

La abogada calificó de “ridícula” la suma pagada por la conferencia, la cual asciende a $100,000 dólares. Asimismo, el expresidente mediante su Twitter desmintió todos estos hechos y aseguró desconocer la procedencia del dinero abonado a su cuenta.

“El sostiene que no sabe quién le pagó, efectivamente Grillo ha dicho que no lo conoce, pero ¿cómo no va a saber quién le pago? ¿no se dio cuenta que le estaban pagando meses después?”, cuestionó.

La conductora añadió que los tuits son contradictorios, pues el líder del Apra afirmó que “los sobornos son secretos” y posteriormente, aclaró que “él no sabía quién le pagó”, lo cual, para RMP, califica como un "secreto".

“A Alan García le salen pésimo los cuentos ¿Es todo lo que hizo Alan García? No, pero basta para procesarlo”, indicó.

La letrada detalló que el exmandatario alegará que no sabía la procedencia del dinero, pues es su única defensa legal. No obstante, recordó que el delito de lavada de activos es cuando un monto de dinero tiene origen criminal y se abona en una cuenta bancaria para que se inserte en la economía.

“Si él sabía que Odebrecht le estaba pagando de un fondo que la empresa tenía para pagar sobornos en el mundo entero, ese delito se llama lavado de activos”, puntualizó.