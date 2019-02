Abogado de Humala: “Queiroz Grillo dijo que no conocía al expresidente” [VIDEO]

El abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, reveló detalles de las declaraciones del exejecutivo de Odebrecht, Marcos de Queiroz Grillo. El letrado participa este martes en el segundo día de interrogatorios, la sede de la Procuraduría de Curitiba, en Brasil.

Pedraza aseguró que Queiroz Grillo negó conocer a Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia, así como las iniciales ‘OH’, durante el interrogatoria realizado el lunes 18 de febrero.

"Fue una declaración breve, (Queiroz Grillo) dijo que no conocía al expresidente Humala ni a su esposa, dijo que no conocía qué era 'OH' ni referencia a la llamada planilla italiana y que no tuvo conocimiento de algún envío de dinero para la campaña de 2011", comentó en Canal N.

De acuerdo a la defensa del expresidente, las declaraciones del testigo no han sido determinantes y, en más de una oportunidad, Queiroz Grillo dijo no tener conocimiento de desembolso de dinero.

"La generación y el manejo de la Caja 2, los que no han declarado los vamos a convocar seguramente para el juicio oral. Nos interesa que ellos relaten cómo se generaba y qué recursos se enviaba a Perú", sostuvo.

En ese sentido, Pedraza recalcó que en el caso Humala-Heredia se trata de una investigación por presunto recibo para fondos de campaña y no de manejo de fondos públicos o sobornos para obras.

No obstante, la defensa de Ollanta Humala deslizó la posibilidad de que Jorge Barata se haya quedado con el dinero, que presuntamente iba a ir a la campaña presidencial.

"Nosotros no sabemos qué pasó en ámbito de empresa. Si Palocci pidió a Odebrecht. Si Odebrecht ordenó a Barata la entrega. Hay información que dan cuenta de proyectos de esa naturaleza cuyos dineros nunca llegaron a los destinatarios", aseguró. "Barata tendrá que explicar cómo tenía 13 millones de dólares de aporte voluntario a su AFP en Perú. Nuestra tesis es que nunca hubo la entrega", añadió.