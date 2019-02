¿Y la lucha contra la corrupción?

Señor Director:

Yo fui uno de los ciudadanos, entre otros tantos, quizá el más convencido, de que el “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”, como se le denominó al 2019, iba a dar sus frutos con creces. Porque la lucha contra la corrupción constituye una política de Estado de la mayor importancia, a fin de erradicar cualquier práctica irregular o de poca transparencia que se presente en el manejo de las instituciones públicas. Animado por ello, mis hijos me tomaron la delantera y en su quehacer cotidiano denunciaron una serie de irregularidades en ciertos ministerios e instituciones. Lamentablemente por tomarme la delantera fueron despedidos de sus respectivos trabajos. Estoy tan defraudado al escuchar que el presidente de la República, al parecer está seriamente comprometido en actos contrarios a la moral. Yo soy de la tercera edad y me dejé contagiar por las palabras de Martín Vizcarra. Es una pena. Pero seguiré luchando contra los corruptos los años que me quedan.

CÉSAR RAMÍREZ POLANCO

DNI: 07047548

Acceso a playas en Tumbes

Señor Director:

Hay que celebrar lo anunciado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (La República, 16.2.2019). Invertirá 7 millones de soles en el acondicionamiento de infraestructura turística en el Santuario Nacional Manglares de Tumbes, que es una belleza. Ese anuncio lo hizo la viceministra de Turismo, Liz Chirinos. Se mejorarán embarcaderos turísticos, senderos peatonales, señalización turística, miradores de aves, servicios higiénicos, etc. Chirinos dijo también que el próximo año se pondrá en marcha la estrategia “Diversificación de la oferta Turística Playas del Norte”, lo cual satisface saber porque el turismo es un buen ingreso económico. Pero, en Tumbes, hay un detalle acerca de sus muy apreciadas y concurridas playas. Esto es, la falta de presencia de las autoridades. Se advierte una absurda pasividad e indiferencia hacia lo turístico. Aparentemente no se ejerce ningún control. Existe una gran mayoría de propietarios de terrenos, de casas de playa y hasta de hoteles que no cumplen con la formalidad requerida. No han dejado, por ejemplo, los 25 metros de separación entre lote y lote, que debe servir para el acceso peatonal. La población no tiene por donde ingresar a las playas. Se supone que el acceso a ellas es libre para todos. Es necesario que intervenga también el Mincetur.

Fernando Daffos Peña

DNI: 03893362

Sobre la discriminación

Señor Director:

La semana pasada en las redes sociales se hizo público un nuevo caso de discriminación en un exclusivo club. Si bien esto no es una sorpresa para nadie, no deja de ser decepcionante que en los círculos más pudientes de la sociedad limeña las expresiones racistas y clasistas están lejos de ser cosa del pasado. Aún perviven. Prueba de ello fue la reacción de muchos socios del mencionado club quienes estaban indignados pero no por las expresiones discriminatorias sino por el hecho de que se haya filtrado la publicación y estén recibiendo severas críticas. Lo que vemos por parte del sector más privilegiado de la sociedad nos hace creer que el orgullo de ser peruanos sólo lo tienen cuando juega la selección, porque lamentablemente el resto del año hacen todo lo posible para marginar a ciudadanos que consideran inferiores a ellos y permanecer en una burbuja que los mantiene alejados de la realidad de la mayoría de peruanos. Quienes piensan que la educación peruana sólo debe cambiar para un sector de la población, pues se equivocan. Hace mucho que en los colegios de la alta sociedad hacen falta cursos que los lleven a conocer la realidad nacional. Quizá de esa manera logremos ir erradicando conductas que atrasan. No podemos construir un mejor Perú con personas que piensan que: tener un apellido de origen extranjero es un mérito, usan ‘buena familia’ para describir a las familias adineradas.

Cristian Rebosio Aguilar

DNI:73684413