Ética convocará sesión extraordinaria para revisar casos Mulder y Ushñahua

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso convocará a una sesión extraordinaria la próxima semana, a fin de revisar la situación de los congresistas Mauricio Mulder (Apra), quien habría recomendado hombres de su confianza en el Fondo Editorial del Congreso; y Glider Ushñahua (Unidos por la República), denunciado por agredir a su pareja y no cumplir con su pensión de alimentos.

Fue la parlamentaria Janet Sánchez (PPK), presidenta de dicha comisión, quien anunció esta medida de urgencia ante la agitada coyuntura política. “Nuestra próxima sesión estaba programada para la primera semana de marzo, pero en vista de lo que viene ocurriendo, convocaremos a una sesión extraordinaria. El equipo técnico todavía viene evaluando la fecha, pero sería la próxima semana”, adelantó.

Sánchez también explicó que ambos casos deben investigarse, para la cual existen dos vías: la primera, que cualquier ciudadano peruano (incluso un congresista), realice la denuncia formal, y la segunda, que los miembros de la comisión decidan actuar de oficio. “Está dentro de nuestras competencias como comisión”, acotó.

En tanto, otro miembro de la Comisión de Ética, Yonhy Lescano, declaró que de no concretarse la denuncia de oficio contra Mulder, él asumiría dicha responsabilidad. “Estaríamos ante una falta ética grave, con una sanción no menor de 120 días. Incluso podría tratarse de un delito, en este caso, tráfico de influencias. De ser así, podría derivarse incluso a la subcomisión de denuncias constitucionales. Si la congresista Sánchez no lo pone en agenda, nosotros lo haremos”, declaró el parlamentario de Acción Popular.

Similar postura adoptó el secretario de la comisión, Eloy Narváez (APP). “Vamos a exigir que se recomponga la comisión de ética. Si se comprueba la acusación contra Mulder estaríamos ante un caso muy grave. Pero quiero aclarar que nosotros no perseguimos, aunque tampoco blindamos”, señaló.

Otro caso que se investigará será la denuncia contra Héctor Becerril (Fuerza Popular), a quien sindican de haber cobrado una coima por favorecer a una constructora en una licitación.❖

CLAVES