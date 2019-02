Edmer Trujillo: “No descarto un proyecto que impida contratar con empresas investigadas”

Edmer Trujillo niega que la empresa CASA, que supuestamente aportó a la campaña de PPK, se haya beneficiado irregularmente con obras estatales. Dice que corresponde al Congreso dictar una ley para impedir a empresas investigadas licitar obras públicas, pero no descarta que el Ejecutivo tome esa iniciativa.

- ¿Cómo no sospechar que hubo corrupción si nueve de los 61 contratos firmados por este gobierno con el club de la construcción fueron con CASA, empresa que supuestamente aportó US$ 100 mil para la campaña de PPK?

De una manera muy sencilla, y está en la relación que existe entre el valor referencial en que se convoca la obra y el monto con que se adjudica. En nuestro gobierno este promedio es del 93%. Hay una gran diferencia con los gobiernos anteriores, como el de Ollanta Humala, en que se convocaba por 100% y adjudicaba por 103,48%; y en el periodo de Alan García, por 101,85%. Y este es el resultado de acciones concretas en el plano normativo y administrativo en los que se cuida que los procesos sean transparentes, a fin de que se adjudique a un valor que el mercado decida.

- ¿Qué significa ese porcentaje adicional al 100%?

Que si convoco una obra por 100 mil soles, si nos vamos al periodo de Humala, eso terminaba adjudicándose a 103 mil 480 soles, y en el gobierno de García en 101,850 soles. En este gobierno terminamos adjudicando en 93,000 soles. Esa es la diferencia. Más allá de que son nueve contratos, de un total de 61, firmados con estas empresas del ‘Club de la Construcción’.

- ¿A cuánto suma el monto de las adjudicaciones de CASA?

A 1,362 millones de soles. Pero no es solo a CASA, sino también a sus consorciadas, de los casi 6 mil millones de soles que hemos adjudicado. Hay un dato adicional: el 21 de enero del 2016, el gobierno de Humala firma un contrato de ejecución de una obra en que el monto adjudicadores el 108,68%, en marzo firmó otro contrato por 104%, y el 26 de julio, antes de acabar su gestión, firmó otro por 108,50%; es decir, este año el monto adicional fue de 8,5%, muchísimo mayor.

- ¿Por qué hacían eso?

Se entiende que ahí está la asociación que hacían estas empresas del ‘Club de la Construcción’ para elevar el valor de adjudicación de la obra. Si consideramos el promedio y tomamos en cuenta que este año hemos adjudicado casi 6 mil millones de soles al 93%, suponiendo que no hubiéramos hecho nada, esas obras hubiesen sido adjudicadas por más de 670 millones de soles adicionales. Es decir, estas acciones representan al país un ahorro de ese monto.

- ¿Qué porcentaje del total de obras licitadas es de CASA?

Con las empresas investigadas tenemos 61 contratos por 5,998 millones de soles, y de esos, los 9 contratos con CASA sola y en consorcio suman 1,362 millones de soles. Pero el ministerio ha hecho más contratos, y si tomamos los contratos con las empresas que no son investigadas, las adjudicaciones llegan a 10,710 millones. Es decir, con CASA se firmó el 12,7% del monto contratado.

- ¿Por qué se contrata aún con empresas investigadas?

La ley solo considera que están impedidas de contratar con el Estado las empresas que han admitido delito o han sido sentenciadas. Solo lo ha hecho Odebrecht. Es decir, no podemos impedir que liciten, pero sí garantizamos transparencia en los procesos.

- ¿Por qué el Ejecutivo no presenta una iniciativa para impedir que empresas investigadas liciten con el Estado?

Esa es una decisión que la tomaremos en el Consejo de Ministros. No descartamos la presentación de una propuesta legislativa, pero eso no debe quitar la responsabilidad que tiene el Congreso para tomar decisiones en casos como este (...). El Congreso tiene responsabilidad de luchar contra la corrupción y podría dictar una ley dejando de hacer recomendaciones de no contratar cuando está en sus manos tomar la decisión.

- ¿Qué relación hay entre la empresa CASA y el partido Peruanos por el Kambio?

No lo sé. No puedo contestar eso, no soy militante de PPK.

- ¿Y con el presidente Martín Vizcarra?

No tengo conocimiento.