Vizcarra con aprobación menor por denuncias de “Club de la Construcción”

Las autoridades, dirigentes y analistas políticos del sur se pronunciaron sobre el descenso en la popularidad del presidente Martín Vizcarra. Cayó 13% en sur, según Ipsos. Para la mayoría, el factor determinante es no esclarecer los supuestos vínculos de su exempresa "C&M Vizcarra" con el "Club de la Construcción".

Para el sociólogo José Luis Ramos, un tema que le sirvió mucho para tener una aprobación mayoritaria es que se mostró en contra de la corrupción. Tuvo su mayor apogeo cuando luchaba contra el Congreso dirigido por el fujimorismo y el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, pero ahora esa aprobación mostró un descenso.

Ramos añade que la imagen del presidente se puede debilitar más, ya que la lucha contra la corrupción se basó en gestos y no en algo programático. Las personas no ven un cambio. Señala que, por ejemplo, Chávarry sigue como fiscal supremo y el Congreso no apoyó las propuestas del referéndum.

Para el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo (Fedip) Moquegua, Emilio Cayata, las intenciones de querer vincular a su exempresa "C&M Vizcarra" con el "Club de la Construcción" también están generando una percepción negativa en un sector de la gente.

El dirigente del Suter Cusco, Ernesto Meza Tica, indica que Vizcarra mintió al afirmar que no tiene vínculos con Odebrecht, por ello, exigió su renuncia, ya que considera que no tiene solvencia moral.

Sin embargo, el alcalde del Cusco, Víctor Boluarte, sostiene que los puntos que bajó en aprobación no es mucho. Sugirió a Vizcarra tomar medidas urgentes para atender a los afectados por desastres naturales.

Para el prefecto de Moquegua, Mariano Velásquez, esta disminución es coyuntural. Explica que opositores tratan de bajarse al presidente por firmarse el acuerdo entre el Ministerio Público y Odebrecht. "Hay políticos desesperados que con artimañas quieren hacer quedar mal a Vizcarra".