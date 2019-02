La izquierda debe ser feminista

Las primeras feministas peruanas formaron la generación de finales del siglo XIX. Aunque no usaran la nomenclatura, en los textos que produjeron sobre todo Clorinda Matto, Mercedes Cabello, y posteriormente Zoila Aurora Cáceres y María Alvarado, reivindicaron los derechos de las mujeres. El ensayo “Las obreras del pensamiento” de Matto es una defensa cerrada de la mujer como trabajadora y como intelectual, por lo tanto, una exigencia de educación de calidad, profesional y artística para las niñas.

Mariátegui, en su revista Amauta, llamó a mujeres para que escriban sobre temas vinculados a las luchas de las obreras, las artesanas, las periodistas. La periodista afroperuana Ángela Ramos, la indigenista María Wiese y la alemana-peruana Dora Mayer, así como un gran grupo de poetas, escribieron en Amauta sobre el malestar de ser mujer y las necesidades de una equidad entre ambos sexos. En 1926 el mismo Mariátegui escribió “Las reivindicaciones feministas”, donde analiza las diversas posiciones del feminismo y su vínculo con las luchas sociales, enfatizando que “El feminismo, como idea pura, es esencialmente revolucionario”.

La segunda ola del feminismo en el Perú cobró fuerza por los grupos de mujeres militantes de izquierda que, dentro de sus partidos, no encontraban el espacio para reivindicar las necesidades propias. Un libro fundamental fue Ser mujer en el Perú, una colección de entrevistas realizadas por Ana María Portugal y Esther Andradi y posteriormente Cinturón de Castidad de Maruja Barrig, que recogía los testimonios de tres mujeres de clase media limeñas y provincianas, y cómo lucharon por un sitial de identidad en los años 70. En esa época surgieron los primeros grupos feministas como “Mujeres en lucha” o el mismo Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, con Magda Portal como una de sus fundadoras. Posteriormente, el feminismo y el movimiento de mujeres barriales y campesinas, tuvieron un encuentro fructífero con el trabajo en conjunto entre el centro Flora Tristán y María Elena Moyano, lideresa de Izquierda Unida.

Hoy el patriarcado, como estructura de dominación, viendo el avance de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida, aúlla y asesina antes de morir. Las cifras de feminicidio y de violencia sexual son los manotazos de ahogado de aquellos que no pueden soportar no tener en sus manos el control de los cuerpos, las vidas y el pensamiento de nosotras. Estos asesinatos son justificados permanentemente por hombres que no van a asesinar a una mujer, pero que sí desean seguir teniendo el control: la retaguardia patriarcal que se espanta del feminicidio pero que justifica el sometimiento femenino. Hoy, además, el patriarcado es el mejor aliado del capitalismo por despojo o capitalismo extractivista que hace uso de la racialización para ningunear a las mujeres indígenas y sacarlas de los espacios de decisión o de consulta previa.

Las izquierdas deben ser profundamente feministas e indigenistas: porque se debe luchar contra todas las dominaciones. Hoy que el machismo nos mata, obviar el feminismo, o peor aún, ridiculizarlo, es traicionar a las más vulnerables.