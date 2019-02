Huilca sobre Becerril: “El blindaje mayoritario es lo único que lo protege”

La congresista de Nuevo Perú, Indira Huilca, aseguró que Fuerza Popular es lo único que protege a Héctor Becerril, quien viene siendo cuestionado por cobrar lujos acabados para su casa con la condición de facilitar la licitación de obras.

Para la parlamentaria de izquierda, Héctor Becerril debió ser desaforado del Congreso tras ser denunciado por presuntamente injerir en la elección del presidente del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.

“Becerril merecía el desafuero por la denuncia de injerencia en el proceso de elección en el CNM de los hermanitos. Ahora se conoce más de su vínculo con la organización criminal que funcionaba en la Municipalidad de Chiclayo. El blindaje mayoritario es lo único que lo protege”, precisó Huilca.

En la víspera, la empresaria Mirtha Gonzalez denunció que Wilfredo Becerril, hermano de Héctor Becerril, le pidió que realice pagos al legislador para que logre la adjudicación de obras en Chiclayo.

"Wilfredo Becerril me solicita el año 2018 que por favor necesitaba cumplir con una compra para su hermano Héctor Becerril e incluso me hace escuchar unas llamadas telefónicas que le hace su hermano donde lo que claramente escucho es 'oye hasta cuándo voy a seguir esperando, dame una respuesta, por qué no resuelves las cosas'", señala la empresaria en una entrevista a Cuarto Poder.

Tras conocer la denuncia, diversos parlamentarios se han manifestado a favor de iniciar una investigación contra Héctor Becerril en la Comisión de Ética.

Además, el parlamentario del Frente Amplio, Marco Arana, afirmó que la Fiscalía debe solicitar el levantamiento de inmunidad congresal del fujimorista Héctor Becerril.