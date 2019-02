Rectificación

Señor Director:

En su edición del 15 de febrero se publicó un informe respecto a la filiación política de los trabajadores del Congreso de la República, cuyos contratos vencieron el último 31 de enero. Al final del mismo se publica la lista de los nombres, en la cual figura el mío. En dicha información se incurre en una extrema generalización al afirmar de manera tendenciosa que todos los trabajadores señalados habríamos sido contratados en razón de una supuesta filiación partidaria. Afirmación que, en lo que a mí concierne, rechazo categóricamente, pues el contrato que yo tuve fue por razones estrictamente profesionales y de necesidad de la institución. Soy una historiadora con años de experiencia académica en mi profesión. Jamás he tenido filiación político-partidaria alguna, razón por la cual fui contratada para realizar un trabajo específico en el Archivo Histórico del Congreso. El cual, ciertamente, y pese a encontrarnos a escasos dos años de celebrar el Bicentenario de nuestra Independencia se encuentra sumido en un penoso abandono, situación que estábamos tratando de revertir. Por las razones mencionadas, exhorto a vuestro medio a realizar las aclaraciones del caso, ya que no se puede generalizar la situación de todos los trabajadores.

Niza Tutuy Bravo

Historiadora

Valores morales

Señor Director:

Estamos camino al Bicentenario y las esperanzadoras palabras del maestro Jorge Basadre: “ El Perú es más grande que sus problemas” , de poco sirven mientras todos los días se van conociendo nuevos actos de corrupción en los poderes político y judicial. Esta situación debe llevarnos a exigir a las instituciones a prevenir, perseguir y sancionar los delitos. No permitan que las autoridades que no respetaron la ley disfruten de total impunidad. No basta con la indignación social por las malas las autoridades, por lo corruptas que son. Lo urgente es que a partir de ella, seamos capaces de cambiar, de actuar y hacer algo. Por ejemplo, nosotros después de reflexionar sobre qué tanta moral tiene la gente, proponemos que tanto los padres de familia como los maestros y maestras de los primeros grados introduzcan en los niños y niñas mediante una estrategia de pensamiento crítico los principio morales que regían la convivencia de los incas: no ser ladrón, no ser mentiroso, no ser ocioso. Los peruanos debemos entender que estos males si no los resolvemos nosotros nunca se resolverán.

José Antonio Chávez

Jach_unsa@yahoo.com

Comisión Especial de JNJ

Señor Director:

La ley no promulgada, aún, de la JNJ prevé una Comisión Especial transitoria de 7 miembros para elegir por meritocracia a los integrantes de la JNJ que reemplaza al extinto CNM. Esa Comisión es presidida por el Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez. Las universidades públicas y privadas, licenciadas y con más de 50 años, tienen un representante cada una, a ser elegidos por los rectores. Ni los rectores de la ASUP ni los de la ANUP han expresado su disconformidad

y malestar con esta discriminación institucional para con el resto de universidades del país; ya que andan

más preocupados (los de universidades con 50 años) en sus cálculos electorales por pertenecer a esa Comisión Especial seleccionadora. Otra desinteligencia la manifiesta el defensor del pueblo, al ya reunir a los otros integrantes de la Comisión sin esperar a que se complete e instale la misma con la presencia de los delegados rectorales. Así, empezamos mal la ansiada reforma constitucional por una justicia eficiente, eficaz y predictiva.

Edwin Vegas Gallo

DNI: 02771235