El Perú se juega el mundial de fútbol todos los días en agroexportación y minería. Estos son nuestros sectores campeones, guste o no. Y dadas las particulares características que ambos sectores presentan –o en palabras de economista, dadas las “ventajas competitivas”– cabría preguntarse por qué teniendo una oferta y demanda con enorme capacidad para servir al mundo –casi de manera permanente y continua– no llegan a ser los sectores que traccionen a otros nuevos, de mayor sofisticación y de base tecnológica. Poca gente sabe que uno de los viveros de arándanos más cutting edge del mundo se encuentra en el Perú –bueno, somos el segundo exportador global de este súper food–. En Cañete ya se está usando “internet of things” –internet de las cosas–, es decir, sensores inteligentes colocados en los plantones para capturar datos que probablemente serán usados para el desarrollo de sofisticados cultivos de alta precisión.

Créase o no, la famosa cuarta revolución industrial, la de los datos digitales –esos que modelan negocios y las decisiones–, ya tiene sus primeros atisbos aquí. Entonces, dadas las extraordinarias capacidades de competitividad de nuestros sectores campeones, ¿por qué no se vuelven tractores? ¿Por qué no firman el “Pacto del Bicentenario” –o algo así– y llevan al país más cerca de la frontera tecnológica? ¿Es posible o es mera ilusión? Si se juegan todos los días la World Cup, ¿por qué no se juegan un rato el “Mundialito del Porvenir” por el bien de todos? #InnovaPe.