Debe ser investigada

Señor Director:

En política se tiene que ser intachable y no basta con que la ley no prohíba algo, sino en no ejecutar una acción que a futuro pueda llamar a suspicacia por un delito mayor. Creo que la abogada Flores Nano debe ser investigada por las autoridades fiscales competentes y también dentro del PPC. Flores Nano aduce que no se pidió dinero a Odebrecht en apoyo a diferentes campañas políticas, pero se tiene la declaración del colaborador eficaz que la contradice, todo lo cual tiene que ser investigado para mantener la ética y cumplir la ley. Finalmente en política a veces se tiene que aplicar el refrán que dice “gallina que pica el huevo aunque le quemen el pico”.

Martín Isla Medina

DNI 08207900

Sobre director en instituto

Señor Director:

Desde hace tres años observamos que hay un director de un Instituto Superior Público en Trujillo que no reúne los requisitos para dirigir una institución educativa (de profesión biólogo); sin embargo, siempre sale ganador, venciendo a postulantes profesionales con grados de doctor en Educación. Este caso es uno de los cientos que hay en el aparato estatal. Están advertidas las autoridades, hay que designar y nombrar a profesionales y gestores públicos de acuerdo a su perfil y su capacitación. Los ciudadanos deseamos un Perú grande y moderno.

La Contraloría General de República (CGR) recién se puso las “pilas” y estarán verificando que los funcionarios designados, en los gobiernos regionales y locales, cumplan con el perfil requerido.

Jorge Apolitano Rodríguez

dni 17988725

Dejaron de ser amables

Señor Director:

En los últimos meses los venezolanos que vinieron a vivir a nuestro país pasaron de tímidos, desesperados y con ganas de superarse a malcriados e irrespetuosos.

Al comienzo eran amables, saludaban correctamente, no hablaban lisuras y trabajadores. Ahora Dios nos libre. Ojo, no estoy generalizando.

El otro día un ciudadano visitante repartidor de una compañía pasó en bicicleta por la vereda rapidísimo. Le pedí que por favor no circulara por la vereda, que respetara nuestras normas, y salió la ráfaga de lisuras.

Fuman marihuana en calle, toman licor, andan en moto de dos y una sin casco, se pasan la luz roja, circulan en sentido contrario y hasta ahora ningún municipio pone orden.

Estos visitantes que fueron tímidos y correctos ahora ponen en peligro a los ciudadanos peruanos.

Pido a los alcaldes, al ministerio del Interior, a Migraciones, a la Sunat y a la Policía Nacional que hagan un trabajo integrado y que todos los visitantes que no tienen sus papeles en regla se vayan de nuestro país.

Kiko Pruguet

kikoprugue@hotmail.com

El once ideal

Señor Director:

Pretender hacer un once ideal del Alianza es inútil. Sin disputar a los once que figuran en su artículo de hoy (ayer) siempre faltará algún grande: Cornelio Heredia, Félix Castillo, Valeriano, Vides, Barbadillo, Pizarro, Benítez, Lazón, Salinas, Legario, Patrullero González, Roberto “Chupón” Castillo, Escobar, Gonzales Ganoza, etc.

Jaime Varón Eskenazi

dni 08196538

Supervisar las matrículas

Señor Director

Es necesario que las direcciones de Educación de Lima y de todo el país supervisen el proceso de matrículas en los colegios del país, hay sorpresas de cobros indebidos en los particulares.

Jazmín Lezama

dni 23930807