Caso Lava Jato: vendrán nuevas pruebas y testimonios

El viernes 15 llovió toda la tarde en Sao Paulo, con instantes de cielo despejado y fuerte sol. Un sol que apareció justo en el momento en que los cuatro exfuncionarios de Odebrecht estaban por concluir la firma del acta del acuerdo para la colaboración eficaz en el Perú.

Luego, siguió lloviendo, copiosamente, como en una ducha. Es lo más natural en Sao Paulo y en todo Brasil. Las ciudades están preparadas y el agua discurre sin causar problemas a los transeúntes. Es de suponer que eso no siempre fue así, y que han progresado.

Claro, eso no evita que ocurran desgracias, como en enero, cuando la represa Córrego de Feijao, en el municipio de Brumadinho, en Minas Gerais, colapsó y arrasó con puentes y casas, dejando más de 60 muertos y 240 desaparecidos.

Fuera corruptos

Pero Brasil está preparado para sus lluvias, en general. Entre el 2010 y el 2014, el país tropical también se preparó para enfrentar la corrupción en la administración estatal. Sufría, aún sufre, una pandemia que amenazaba con inundarlo por completo.

Fruto de esa preparación es el éxito del caso Lava Jato. Cuando el 2014, los procuradores-fiscales de Fuerza de Tarea y el juez investigador Sergio Moro fueron por los "doleiros" que se escondían tras un establecimiento de lavado de carros ya tenían experiencia, éxitos, derrotas y respaldo legal e institucional, para llegar al fondo del asunto. Eso todavía falta en el Perú. Aún no hay un sistema consolidado en la lucha contra la corrupción. Todo está en construcción. Muchas veces los procesos judiciales se manosean por intereses políticos, antes de llegar a juicio.

Los procesos a la red Fujimori-Montesinos todavía siguen en trámite, 19 años después. Ese caso estuvo en manos de jueces investigadores que han pasado a la historia. Han sido reemplazados por fiscales investigadores que están en aprendizaje, en busca de un hacerse un espacio.

En el Perú, los procuradores son otra cosa. En el año 2001, la necesidad los convirtió en procuradores investigadores. Pero, en los últimos años, varios eran denunciantes sin sentido.

Odebrecht

Ese era el contexto en el cual en noviembre del 2016, el superintendente de Odebrecht Mauricio Cruz buscó una cita con el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, para anunciarle la decisión de la empresa y de sus exfuncionarios de acogerse a la colaboración eficaz en el Perú.

Cruz dejó en claro que estaban dispuestos a revelar todos los actos de corrupción en el Perú, a cambio de beneficios legales para la empresa y sus exfuncionarios, al igual que lo que habían obtenido en Brasil, Estados Unidos y Suiza.

La Fiscalía pudo haber dicho no en ese momento y hoy solo tendríamos un montón de sospechas y ninguna prueba. El fiscal de la Nación tuvo claro que el pedido era legal, los escuchó y tuvo el acierto de formar un Equipo Especial de fiscales para acoger su declaración e iniciar las investigaciones de Lava Jato en el Perú.

Desde ese momento, hace más de dos años, quedó claro que la colaboración de Odebrecht con la justicia peruana requería un acuerdo que permitiera conocer la verdad y proteger el traslado de las pruebas desde Brasil, Suiza y otros países como Andorra.

La fiscalía firmó un primer convenio preparatorio, que hasta hoy permanece bajo reserva, y Jorge Barata habló. Se iniciaron las investigaciones, se corrieron los velos y se produjeron las detenciones preventivas, las fugas y los intentos de asilo. Pero también hubo confusión, retrocesos, aprendizaje y, en ese proceso, la consolidación de un grupo de fiscales que quiere llegar a buen puerto, cambiar el rostro del Ministerio Público y terminar con la impunidad y la prescripción de los delitos de corrupción.

Ese es el momento de la justicia que se está escenificando en estos días en las ciudades brasileñas de Salvador de Bahía, Sao Paulo y continuará en Curitiba, de lo que podrá seguir informándose a través de La República.

Acuerdo

El evento más importante sucedió el viernes 15 en el Consulado General del Perú en Sao Paulo. En una diligencia que duró cinco horas, los representantes de Odebrecht, Ricardo Weill y Lourdes Carreño, y los exejecutivos de la constructora Jorge Barata, Ricardo Boleira, Antonio Carlos Nostre y Renato Bartoletti firmaron el acuerdo para la colaboración eficaz con el fiscal José Pérez.

A 50 meses de la reunión de Mauricio Cruz con el hoy exfiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde, en Sao Paulo, con la participación del fiscal superior coordinador Rafael Vela Barba, se firmaba el acuerdo que Odebrecht pedía y que protege las pruebas ya entregadas y las que vendrán.

Tras la firma del acuerdo, el fiscal Rafael Vela subrayó que ahora el Perú tendrá acceso pleno a las pruebas desde Brasil, Andorra, Suiza, EEUU y Panamá. Eso es lo que temen los corruptos en el Perú, que las pruebas los desenmascaren.

Un acuerdo de colaboración con la justicia no pretende una indemnización económica. En la lucha contra la corrupción no importa el dinero. Su objetivo es saber la verdad, investigar, acusar, llegar a juicio y que se dicte la sentencia que sancione a los que han cometido el delito.

Dentro de esto, el acuerdo económico logrado por el procurador Jorge Ramírez es positivo. Un pago de 610 millones de soles, más 150 millones de intereses en 15 años, es mucho más que lo que han pagado de reparación civil todos los corruptos en la historia reciente de nuestro país.

Luego, la constructora queda habilitada para contratar con el Estado, pero no tiene un contrato en el bolsillo. Si lo desea, podrá postular para contratar con el Estado, bajo garantía de que no volverá a cometer nuevos delitos. Su administración, contabilidad y contactos siempre estarán bajo escrutinio.

La verdad

Pero lo que tiene y tendrá la Fiscalía es mucho más valioso. Con base en testimonios y pruebas aportadas por Odebrecht, hoy se procesa a tres expresidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski; y la Fiscalía se acerca a un cuarto, Alan García. Además de una excandidata presidencial y líder del partido que controla el Congreso, Keiko Fujimori.

Luego, tres exgobernadores regionales: Jorge Acurio Tito del Cusco, Félix Moreno del Callao y, merced a otro acuerdo de colaboración, César Álvarez de Áncash; además de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

Junto a ellos, el exministro de Comunicaciones Jorge Cuba, el exjefe de Ositrán Juan Carlos Zevallos, los empresarios del Club de la Construcción, la mafia de los arbitrajes y se destaparán nuevos casos. Esto último es lo que temen los corruptos que aún permanecen ocultos, aquellos que se encuentran entre los que más critican el acuerdo.

Un día antes que se firmara el acuerdo, la Fiscalía recibió el testimonio de Hilberto da Silva sobre el movimiento del dinero que ingresó y salió del Perú para pagos ilícitos. Entregó información que la Fiscalía está evaluando y nombres de otros involucrados en la doble contabilidad de Odebrecht.

Luego, del lunes 18 al viernes 22 de febrero, la Fiscalía interrogará a otro grupo de exfuncionarios de Odebrecht, que empezarán a hablar sin reserva alguna. Entre ellos estará Raymundo Trindade Serra, uno de los principales operadores de Odebrecht en Lima, cuyo testimonio preocupa a muchas personas. La repercusión de sus palabras se sentirá rápidamente en Lima.

También hablarán Marcos de Queiroz Grillo y José Spinola Vieira, quienes tienen información sobre pagos ilícitos en las obras del Metro de Lima en el gobierno de Alan García.

Igualmente, Sergio Nogueira Panicalli, quien tiene información sobre los pagos ilícitos en torno a la carretera Interoceánica Norte y el Metro de Lima. Otros dispuestos a declarar son Igor Vasconcelos Cruz y Luiz da Rocha Soares, sobre la Municipalidad de Lima, los arbitrajes y la Costa Verde Callao.

Por eso, el acuerdo tiene preocupadas a muchas personas a las que les gustaría silenciar a Odebrecht. Para ello, proponen una reparación de miles de millones, que luego nunca habría posibilidad de pagar, ni nunca les interesará cobrar.

Interrogatorios 1

Lunes 18 de febrero

Temas:

- Caso Metro de Lima

- Decreto de Urgencia

De 9 a.m. a 10 a.m.: Marcos de Queiroz Grillo (generó recursos para la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht)

De 10 a.m. a 12 y 30 p.m.: José Antonio Vieira Spinola (sindicado como intermediario de los pagos de la Caja 2 de Odebrecht)

- Caso Toledo-Interoceánica 2 y 3

- Caso PPK y contrato con Westfield

De 2 y 30 p.m. a 4 p.m.: Luis Fernando de Castro Santos (ex gerente general del tramo 3 de la carretera Interoceánica Sur).

Martes 19 de febrero

Temas:

- Caso Gasoducto

- Caso PPK y contrato con Westfield

- Caso Metro de Lima-Línea 1

- Caso Toledo-Interoceánica 2 y 3

- Caso Peñaranda-Alpha Consult

- Caso Zevallos-Ositrán

De 9 a.m. a 1 p.m.: Sergio Nogueira Panicali (exsecretario de la junta de accionistas del consorcio Conirsa)

Miércoles 20 de febrero

Temas:

- Caso Costa Verde Callao-Félix Moreno

De 9 a.m. a 1 p.m.: Igor Braga Vasconcelos (exapoderado de Odebrecht)

Jueves 21 de febrero

Temas:

- Caso Monteverde Buselleu (transferencias a Andorra)

- Caso Peñaranda-Alpha Consult

- Caso Atala Herrera

- Caso Prado Ramos

- Caso Xavier Pérez Giménez

De 9 a.m. a 10 y 30 a.m. / y de 11 a.m. a 2 p.m.:

Luiz Eduardo da Rocha Soares (tesorero internacional de Odebrecht)

- Carpeta fiscal 20-2017

- Expediente judicial 124-2017, del Santa

De 9 a.m. a 4 p.m.: Raymundo Trindade Serra (ex gerente general de Odebrecht Ingeniería y Construcción)

Viernes 22 de febrero

Temas:

- Caso Metro de Lima

- Caso Gasoducto

- Caso Costa Verde Callao –Félix Moreno

- Arbitrajes a favor de Odebrecht

- Caso Vía de Evitamiento Cusco-Jorge Acurio

- Club de la Construcción

- Aportes contra revocatoria de Susana Villarán

De 9 a.m. a 6 p.m.: Luiz Eduardo da Rocha Soares

Marzo, del 12 al 14

Temas:

- Caso Toledo-Interoceánica 2 y 3

- Casos Metro de Lima -Línea 1, Caso García y Decretos de Urgencia

- Caso Vía de Evitamiento Cusco-Jorge Acurio

- Club de la Construcción

- Caso Bonos Soberanos-Vía de Evitamiento Cusco

- Aportes contra la revocatoria de Susana Villarán

- Caso IMASEN

- Casos Peñaranda-Alpha Consult, Atala Herrera, Prado Ramos, Xavier Pérez G., Zevallos-Ositrán

- Colaboración eficaz 13-2017

- Caso Interoceánica tramos 2 y 4

Jorge Barata cierra esta etapa de interrogatorios.